Mainz (ots) -Sonntag, 12. Juni 2022, 20.15 UhrErstausstrahlungAm Sonntag, 12. Juni 2022, 20.15 Uhr, lädt Kabarettist und Stand-up-Comedian Till Reiners wieder in seine satirischen 3sat-Mix-Show "Till Reiners' Happy Hour" ein und begrüßt dort Horst Evers, Michael Mittermeier, Helene Bockhorst und André Herrmann. Die Sendung ist ab Sendedatum zwei Jahre lang in der 3satMediathek abrufbar.Till Reiners und seine Gäste stellen sich eine "Happy Hour" lang satirisch dem Wahnsinn der Welt entgegen. Ob Stars oder Newcomer, Kabarett oder Comedy, Slam-Poetry oder Musik - hier ist alles willkommen, was für Lachen mit Nebenwirkungen sorgt.Diesmal mit dabei:Horst Evers, der "König von Berlin", mit einem Heimspiel. Ein Bestsellerautor, Alltagsbeobachter, Wortkünstler und Freizeitphilosoph.Michael Mittermeier, als Wegbereiter und Schutzpatron der deutschen Stand-up-Comedy ist er ein Fixstern der "Happy Hour"-Familie.Helene Bockhorst, die sich selbst zur Hochstaplerin erklärt und damit gnadenlos untertreibt.André Herrmann, gefeierter Autor und gefürchteter "Roastmaster". Kaum jemand beherrscht die Kunst des pointierten Tiefschlags gekonnter als er.The TCHIK, besser bekannt als "The toten Crackhuren im Kofferraum". Hinter dem provokanten Bandnamen und knallenden Elektro-Beats verbirgt sich fröhlicher musikalischer Feminismus.Die nächsten Sendetermine:Sonntag, 24. Juli 2022, 20.15 UhrSonntag, 7. August 2022, 20.15 UhrSonntag, 25. September 2022, 20.15 UhrSonntag, 9. Oktober 2022, 20.15 UhrAnsprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/tillreinershappyhour3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5240892