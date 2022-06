Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Basierend auf der guten Geschäftsentwicklung in allen vier Geschäftsbereichen sowie der weitestgehend erfolgreichen Weitergabe von gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Energie und Transport an die Kunden, geht der Vorstand der SGL Carbon SE (ISIN DE0007235301/ WKN 723530) davon aus, die gegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zu übertreffen, so die SGL Carbon SE in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

