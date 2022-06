Jaguar-Pilot Mitch Evans hat das erste Formel-E-Rennen im indonesischen Jakarta gewonnen. Evans setzt sich gegen Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) und Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) auf den Plätzen 2 und 3 durch und fuhr in Jakarta seinen dritten Saisonsieg ein. In der Qualifikation hatte sich DS-Fahrer Vergne noch gegen seinen Teamkollegen Antonio Felix da Costa durchgesetzt, in der Hitze von ...

