FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Die Präsentation des Pharmakonzerns auf der Krebskonferenz Asco habe nichts an seiner Einschätzung geändert, wonach die Schweizer in Schlüsselbereichen wie der Onkologie etwas abrutschten, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei sieht der Experte die Daten weiterhin als eher gemischt an. Mut für die Zukunft mache zwar die Fülle an neuen Wirkstoffen, diese befänden sich derzeit allerdings noch in recht frühen Testphasen./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2022 / 06:44 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



ISIN: CH0012032048

