FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF sieht für die Aixtron -Aktie trotz des starken Kurszuwachses in diesem Jahr noch Spielraum. Nach einer Investorenveranstaltung hob Analyst Martin Marandon-Carlhian sein Kursziel von 28 auf 35 Euro an und beließ die Einstufung auf "Outperform". Der Ausrüster der Halbleiterindustrie habe sich sehr zuversichtlich geäußert, schrieb der Experte in der am Dienstag vorliegenden Studie.

So sei die Auftragslage des MDax -Konzerns sehr solide, die Lieferketten seien gesichert. Was den Umsatz betrifft, sei Aixtron mittlerweile breiter aufgestellt als in der Vergangenheit. Der Konzern partizipiere an schnell wachsenden Geschäftsfeldern, deren Dynamik noch am Anfang stehe. Marandon-Carlhian verwies hier auf Wachstumstechnologien wie SiC und MicroLed.

Aixtron sei ferner auf strukturelle Trends ausgerichtet, die vom Zyklus in der Halbleiterbranche nur insgesamt wenig abhingen. Dies alles sollte dazu führen, dass sich Aixtron auch künftig besser entwickeln werde als die Konkurrenz.

Nachdem das Aixtron-Papier in diesem Jahr bereits stark gelaufen sei, seien Fragen nach dem weiteren Kurspotenzial berechtigt. Die Marktschätzungen seien freilich noch relativ zurückhaltend, gerade in Anbetracht der Wachstumschancen von Aixtron. Der Analyst hob daher seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie für 2023 bis 2024 um neun Prozent an und liegt damit für 2024 um 15 Prozent über den Erwartungen des Marktes.

