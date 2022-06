Ökologischer Wandel, Artificial Intelligence, Financial Revolution und Future of Food: Diese vier Themen identifiziert das ODDO BHF Asset Management als Megatrends, die Investoren in den kommenden Jahren spannende Anlagemöglichkeiten bieten könnten.In den letzten Jahren ist das Anlegerinteresse an globalen Themen-Aktienfonds, die an langfristigen strukturellen Trends in der Gesellschaft partizipieren möchten, stark gewachsen. Diese Megatrends entwickeln sich unabhängig von Konjunkturzyklen und wirken sich auf die Geschäftsmodelle von Unternehmen aus. Die Anlageexperten von ODDO BHF Asset Management haben vier Megatrends identifiziert, die ihrer Ansicht nach Investoren in den nächsten Jahren Chancen eröffnen.

