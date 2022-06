Die Suva hat im vergangenen Jahr 1,9 Mio Franken ausgegeben, um verunfallte Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 300'000 Franken mehr.Luzern - Die Unfallversicherung Suva hat im vergangenen Jahr 1,9 Millionen Franken ausgegeben, um verunfallte Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Sie sorgte damit dafür, dass 71 Personen im Beruf weiterbeschäftigt werden konnten. Mit dem Anreizprogramm für berufliche Wiedereingliederung könne sie 16 Millionen Franken an zukünftigen Taggeld- und Rentenkosten einsparen...

