Öl zu fördern, kann so einfach sein. Man gräbt einfach ein Loch in den Wüstensand und schon kommt einem Öl entgegengespritzt. So läuft es in Saudi-Arabien, jedenfalls vereinfacht ausgedrückt.Unter dem Wüstensand liegen riesige Öl-Vorkommen und das in geringer Tiefe. Es ist daher nicht viel nötig, um sie anzuzapfen. Und es kommt auch niemand in die Quere, abgesehen von ein paar Beduinen und Kamelen. ...

