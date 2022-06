Die Wolftank Group hat mit Molgas Energia Italia eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Molgas vertreibt Flüssiggas (LNG) und liefert es an Orte, die von Gaspipelines nicht erreicht werden. Die beiden Unternehmen planen, gemeinsam eine zweistellige Zahl an LNG- bzw. Wasserstofftankstellen in europäischen Märkten zu errichten. Erste Zielgebiete sind Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich, Österreich und die Slowakei. Das entsprechende Memorandum of Understanding wurde von den beiden Unternehmen unterzeichnet. "Um nachhaltige Mobilität flächendeckend zu ermöglichen, braucht es dringend notwendige Infrastruktur. Hier gibt es europaweit einen massiven Nachholbedarf. Durch unsere Kooperation wollen wir gemeinsam erneuerbare Energien breiter ...

