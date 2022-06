Opengear, ein zu Digi International (Nasdaq: DGII; www.digi.com/) gehörendes Unternehmen, das als Lösungsanbieter für Netzwerkresilienz führend ist, hat heute die Veröffentlichung seiner neuen Konsolenmanager der Reihe CM8100 bekannt gegeben. Als neueste Ergänzung der preisgekrönten Konsolenserver-Familie Smart OOBTM bietet die CM8100-Reihe eine umfassende Lösung mit NetOps-Kapazitäten, welche die bestehenden Funktionen von Smart OOBergänzen und die Vernetzung mit IT-Anlagen vereinfachen. Darüber hinaus bietet sie belastbaren und sicheren Fernzugriff auf Infrastrukturgeräte, während Sicherheit und Automatisierung für besseres und intelligentes Out-of-Band-Management erweitert werden.

As the latest addition to its award-winning Smart OOB Console Server family, Opengear's CM8100 delivers a comprehensive solution, adding NetOps capabilities to existing Smart OOB features that simplify connectivity to IT equipment. Moreover, it provides resilient and secure remote access to infrastructure devices while enhancing security and automation for better smart out-of-band management. (Photo: Business Wire)