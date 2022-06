Nach einem erfolgreichen Kick-off in Dubai wird das lang erwartete Blockchain-Gaming-Metaverse am 10. Juni 2022 in Zug präsentiert.Zug - Die disruptive deutsche Blockchain-Gaming-Organisation GamesCoin Group wird ihr Gaming-Ökosystem im Rahmen der internationalen Promotion-Tour «MOMENTUM» nach Zug ins Crypto Valley bringen. Nach ihrem exklusiven Event in Dubai im April dieses Jahres, das in Kooperation mit Crypto Oasis veranstaltet wurde, präsentiert die GamesCoin Group ihren bahnbrechenden digitalen Gaming-Kosmos als...

