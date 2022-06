Die NRW-Stadt Witten will gemeinsam mit den Stadtwerken die Ladeinfrastruktur flächendeckend ausbauen. Bis zum Jahr 2023 sollen im Stadtgebiet 100 Ladepunkte stehen, bis 2025 doppelt so viele. Die Stadtverwaltung will zudem bis zu zehn weitere Elektro-Pkw anschaffen - und nach Möglichkeit auf E-Taxen und E-Busse umstellen. Der Ladeinfrastrukturausbau hat laut der Mitteilung der Stadt bereits eine ...

