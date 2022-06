Berlin (ots) -Wie funktioniert nutzer:innenzentrierte Format- und Produktentwicklung? Wie wird der Anspruch "audience first" in der DNA des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verankert? Und was macht die Nutzer:innen der Zukunft aus? Diesen und vielen weiteren Fragen widmet sich vom 8.-10. Juni 2022 das "ARD Perspective Lab" (https://re-publica.com/de/partner/ard) auf der re:publica an einem eigenen Stand - präsentiert vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und dem Westdeutschen Rundfunk (WDR).Unter dem Label "Meet the Makers" geben Content- und Programm-Macher:innen aus der ganzen ARD Einblicke in ihre Arbeit und beantworten Fragen. Das Standprogramm (https://re-publica.com/de/standprogramm?field_date_value=All&has_partner=1245) umfasst mehr als 20 Angebote. Thema in den Talk- und Workshop-Formaten sind unter anderem die laufenden Innovationsprozesse bei der tagesschau, die neue interaktive Voice-App mit der Maus, das digitale Dialog-Format "Mix-Talk", Ideen für regionales Podcasting und die Audiothek. Außerdem: Eine Sneak Preview der Social VR Experience "München 72", neue digitale Angebote vom KiKA und die Rap-Musical-Reihe "Hype", die von ganz viel Improvisation lebt.Im Userlab geht es an allen drei Tagen um Formatentwicklung im Prozess. Hier können Prototypen und neue Anwendungen getestet werden: Zum Beispiel die "Tatort Gaming Experience", ein standortbezogenes, mobiles Rätsel-Game, außerdem das Zukunfts-Tarot für regionalen Journalismus "Anno 2072", das Instagram- und TikTok-Skater:innen-Format "poppie_mag" und WozNIU, ein News-Format primär für die junge, Gaming-affine Zielgruppe.Im Namen der ARD laden rbb und WDR außerdem zu Panels und Lightning Talks ein. Beim Panel "Haltungsfragen - können Journalist:innen völlig neutral sein?" diskutieren Melanie Amann (Chefredaktion Der Spiegel), Matthias Deiß (stellv. Leiter ARD-Hauptstadtbüro), Daniel Drepper (Investigativjournalist) und Marieke Reimann (Zweite Chefredakteurin SWR).WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn und Lisa Zauner, Leiterin des WDR Innovation Hub, sprechen beim Panel "Öffentlich, rechtlich, digital" darüber, wie der öffentlich-rechtliche Informations- und Bildungsauftrag ins Digitale übersetzt wird.In den Lightning-Talks geht es um "Social Media und Resilienz in Krisenzeiten", das Projekt "Digitale Stolpersteine gegen das Vergessen" und "ARD Mediathek: So denken wir das Programm von übermorgen".Auch die neun "Gewinner:innen des ersten Ideenwettbewerbs "ARD Kultur Creators" werden auf der re:publica am 9. Juni live bekannt gegeben. Künstler:innen konnten kreative Ideen aus allen Kunstgattungen einreichen, die besten werden über die ARD Mediathek, ARD Audiothek, Drittplattformen sowie ein eigenes Portal publiziert.Pressekontakt:ARD-KommunikationAndrea Barthélémy, Sabine MüllerTel. +49 30 97993 12200Pressestelle@ard.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5241659