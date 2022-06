Pressemitteilung - Vancouver (British Columbia), 7. Juni 2022. Defense Metals Corp. (TSX-V: DEFN, OTCQB: DFMTF, FWB: 35D) ("Defense Metals" oder das "Unternehmen") freut sich, den Beginn von Diamantbohrungen bei seiner Seltenerdelement-(REE-)Lagerstätte Wicheeda bekannt zu geben. Das Unternehmen plant, bis zu 5.000 m an Diamantbohrungen durchzuführen, um die bestehenden Ressourcen weiter zu beschreiben, die Explorationsziele in der Nähe der Lagerstätte zu bewerten, geotechnische und hydrogeologische Bohrungen zur Optimierung der Planung des Tagebaustollens durchzuführen und zusätzliches mineralisiertes Seltenerdelementmaterial für weitere metallurgische Testarbeiten zu gewinnen.

Das Seltenerdelement-Diamantbohrprogramm 2022 bei Wicheeda wird voraussichtlich bis zu 1.500 m an geotechnischen und hydrogeologischen Grubenbohrungen, 1.500 m an weiteren Ressourcenbeschreibungs- und Explorationsbohrungen in der Nähe der Ressource sowie bis zu 2.000 m an PQ-Kernbohrungen mit einem Durchmesser von 8,5 cm für weitere metallurgische Untersuchungen umfassen (Abb. 1).

Das Bohrprogramm 2022 hat von bestehenden Bohrplatten aus begonnen, die im Jahr 2021 im nördlichen Bereich der Seltenerdelement-Lagerstätte Wicheeda errichtet worden waren und einige der hochgradigsten und mächtigsten Abschnitte der Bohrungen von 2021 ergeben hatten (Abb. 2). Die Bohrlöcher WI21-33 und WI21-40 ergaben 3,79 % gesamtes Seltenerdelementoxid (TREO) auf 150 m, einschließlich 4,77 % TREO auf 60 m[1], die sich 80 m über die aktuelle Mineralressource und 40 m über das begrenzende Grubenmodell hinaus erstrecken. Dieses hochgradigere Intervall beinhaltet 12 m mit durchschnittlich 8,06 % TREO1 in einer Tiefe von 84 bis 96 m, einschließlich des bis dato höchsten einzelnen (3 m) kombinierten Neodym-Praseodym-Oxid-Analyseergebnisses beim Projekt Wicheeda von 1,41 % Neodym-Praseodym-Oxid mit 10 % TREO.[2]

Nach den Bohrungen im nördlichen Bereich werden unmittelbar westlich der Lagerstätte Wicheeda Explorationsbohrungen in der Nähe der Ressource durchgeführt, die kombinierte geochemische und radiometrische Seltenerdelement-in-Boden-Anomalien in der Nähe historischer Explorationsbohrungen aus dem Jahr 2009 anpeilen, die bei einer kürzlich durchgeführten Untersuchung durch das technische Team von Defense Metals sichtbare Hinweise auf eine potenzielle Seltenerdelementmineralisierung ergaben.

Wie bereits zuvor bekannt gegeben, hat das Unternehmen SRK Consulting (Canada) Inc. ("SRK") mit der Planung und Durchführung von geotechnischen Bohruntersuchungen beauftragt (siehe Pressemitteilung von Defense Metals vom 24. Mai 2022). Es ist davon auszugehen, dass leitende Techniker von SRK eine zweitägige Standortbesichtigung bei Wicheeda durchführen werden, um eine Kartierung des Festgesteins und der Strukturen vorzunehmen, Bohrkerne zu besichtigen und geotechnische Datenerfassungsprotokolle, Untersuchungen und Verfahren zur Installation von Instrumenten festzulegen.

Luisa Moreno, President and Director von Defense Metals, sagte: "Defense Metals freut sich darauf, wieder mit Bohrungen bei Wicheeda zu beginnen. Angesichts des Erfolgs des 5.349 m umfassenden Diamantbohrprogramms im Vorjahr freuen wir uns darauf, die Lagerstätte Wicheeda weiter zu definieren, insbesondere das hochgradige nördliche Gebiet, wobei Explorationsziele in der Nähe von Ressourcen erprobt werden, sowie darauf, mit unseren geotechnischen Studien auf Ebene einer vorläufigen Machbarkeitsstudie zu beginnen. Wie in der letzten Woche bekannt gegeben wurde, werden die metallurgischen Optimierungen am Standort von SGS Lakefield rasch fortgesetzt, und wir freuen uns darauf, die Ergebnisse dieser Testarbeiten zu veröffentlichen, sobald Informationen verfügbar sind."

Abb. 1: Querschnitt und Bohrergebnisse 2021 von Seltenerdelement-Lagerstätte Wicheeda

Abb. 1: Querschnitt von nördlichem Gebiet von Seltenerdelement-Lagerstätte Wicheeda

Über das Seltenerdelement-Konzessionsgebiet Wicheeda

Das sich zu 100% in Besitz befindliche 2.008 Hektar große Seltenerdelement-Konzessionsgebiet Wicheeda liegt rund 80 km nordöstlich der Stadt Prince George in British Columbia. Es ist über Allwetterschotterstraßen zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur, darunter Hochspannungsleitungen, der kanadischen Eisenbahnstrecke und größeren Highways.

Die 2021 durchgeführte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für das Seltene-Erden-Projekt Wicheeda fiel positiv aus und ergab einen Kapitalwert (Net Present Value, NPV) von 8% bzw. 517 Mio. $ bei einem internen Zinsfuß (Internal Rate of Return, IRR) von 18%[3]. Ein einzigartiger Vorteil des Seltene-Erden-Projekts Wicheeda ist die Produktion von verkaufbarem, hochgradigem Flotationskonzentrat. Die PEA geht von einem Tagebaubetrieb mit einem Durchsatz der Aufbereitungsanlage von 1,8 Mio. t/pa (Millionen Tonnen pro Jahr) mit einem Abraumverhältnis von 1,75:1 (Abraum: Erz) über eine Lebensdauer der Mine (Projekt) von 19 Jahren und einer jährlichen REO-Produktion von 25.423 Tonnen aus. Ein anfängliches Phase-1-Abraumverhältnis der Grube von 0,63:1 (Abraum: Erz) eröffnet einen raschen Zugang zu der höhergradigen oberflächennahen Mineralisierung in Jahr 1 und einer Rückzahlung von 440 Mio. $ Startkapital innerhalb von 5 Jahren.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen, die sich auf das Seltenerdelement-Projekt Wicheeda beziehen, wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Principal und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (AB), einem Director von Defense Metals und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 geprüft und genehmigt. Herr Raffle hat die veröffentlichten Daten überprüft, wobei auch die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrundeliegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten überprüft wurden.

Über Defense Metals Corp.

Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Erwerb, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten gerichtet ist, die Metalle und Elemente enthalten, die für gewöhnlich im Energiesektor, in der Verteidigungsindustrie, im nationalen Sicherheitssektor und in der Produktion von grünen Energietechnologien verwendet werden, wie z.B. Seltene-Erden-Magnete, die in Windturbinen und in Permanentmagnetmotoren für Elektrofahrzeuge eingesetzt werden. Defense Metals besitzt 100 % des Seltenerdelement-Konzessionsgebiet Wicheeda in der Nähe von Prince George, British Columbia, Kanada. Defense Metals Corp. wird in Kanada unter dem Symbol "DEFN" an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten unter "DFMTF" an der OTCQB und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter "35D" gehandelt.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Todd Hanas, Bluesky Corporate Communications Ltd.

Vice President, Investor Relations

Tel: (778) 994 8072

E-Mail: todd@blueskycorp.ca

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich "zukunftsgerichteter" Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen über die Weiterentwicklung des Seltene Erden-Projekts Wicheeda, Bohrergebnisse, einschließlich des voraussichtlichen Zeitrahmens solcher Ergebnisse/Assays, die Pläne des Unternehmens für sein Seltene Erden-Projekt Wicheeda, die erweiterte Ressource und den Umfang der erweiterten Ressource, erwartete Ergebnisse und Resultate, den Abschluss der metallurgischen Optimierungen und die Ergebnisse dieser Testarbeiten, die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, sein Projekt und andere Angelegenheiten beinhalten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen bezüglich gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises für Seltene Erden-Elemente, die voraussichtlichen Kosten und Ausgaben, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen sich nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der innewohnenden Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen, dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben und jenen anderen Risiken, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com angegeben sind. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und regulatorischen Unsicherheiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- und Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten oder zu erhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der First Nations) aufrechtzuerhalten, Risiken in Bezug auf unvorhergesehene betriebliche Schwierigkeiten (einschließlich des Versagens von Ausrüstung oder Prozessen, gemäß den Spezifikationen oder Erwartungen zu arbeiten, Kosteneskalation, Nichtverfügbarkeit von Pesonal, Materialien und Ausrüstung, behördliche Maßnahmen oder Verzögerungen beim Erhalt behördlicher Genehmigungen, Arbeitsunruhen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen sowie unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfragen), Risiken im Zusammenhang mit ungenauen geologischen und technischen Annahmen, Preisrückgang bei Seltenen Erden, Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit des Unternehmens, Verlust von wichtigen Mitarbeitern, Beratern oder Direktoren, Kostensteigerungen, verzögerte Bohrergebnisse, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis der Gegenparteien, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Die wahre Mächtigkeit der Seltenerdelementmineralisierung wird auf 70 bis 100 % des bebohrten Intervalls geschätzt.

#_ednref2 Siehe Pressemitteilung von Defense Metals vom 15. März 2022.

#_ednref3 Die unabhängige vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Seltenerdelementprojekt Wicheeda, British Columbia, Kanada, vom 6. Januar 2022, mit einem Gültigkeitsdatum vom 7. November 2021, die von SRK Consulting (Canada) Inc. erstellt wurde, ist im Unternehmensprofil von Defense Metals Corp. auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66141Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66141&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2446331035Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA2446331035