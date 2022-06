Die Geschäftsfelder bei diesen beiden Nebenwerten könnten nicht unterschiedlicher sein. Dennoch hat das Duo eine Gemeinsamkeit: Der Vorstand hat seine Hausaufgaben gemacht, um in den kommenden Jahren nachhaltig zu wachsen.Auf der Suche nach einem Geschäftsmodell, das weitgehend unabhängig von Konjunktur und Co ist, stößt man schnell auf die in Berlin ansässige Medios. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, die sich zwar ergänzen, operativ allerdings unterschiedliche Wege gehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...