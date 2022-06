Wien (www.fondscheck.de) - Die Zeichen der Europäischen Zentralbank in Richtung einer Zinserhöhung lösten bereits ein Beben an den Börsenplätzen der Welt aus, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe auch das Universum der vermögensverwaltenden Fonds (VV-Fonds) erschüttert. Beim Blick auf die Euro-Mischfondskategorien der Ratinggesellschaft Morningstar würden sich eklatante Verluste zeigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...