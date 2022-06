Rohölpreise steigen weiter In der letzten technischen Besprechung zu Chevron und einem Long-Investment über das vorgestellte Faktor Zertifikat Long WKN MD3LJ6 wurde auf einen Folgeanstieg der Aktie in den Bereich von 184,73 US-Dollar gesetzt, sukzessive geht diese Strategie auf, größere Abschläge blieben bisher aus und konnten erfolgreich von Käufern abgewehrt werden. An der Strategie wird weiter festgehalten, Stopps dürfen jetzt um 173,00 US-Dollar gemessen am Basiswert angesetzt werden. Sollten ...

