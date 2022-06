Unterföhring (ots) -- zehnteilige Dramaserie produziert von Will Smith- Neuinterpretation der ikonischen 90er Sitcom "Der Prinz von Bel Air"- Die ganze Staffel wahlweise auf Deutsch oder in OV auf Sky Q und WOW abrufbar- Link zu Youtube: https://youtu.be/hfKZ8VVt0LsUnterföhring, 7. Juni 2022 - Mehr als dreißig Jahre nachdem das Leben des "Prinz von Bel-Air" zum ersten Mal auf den Kopf gestellt wurde, startet mit "Bel-Air (https://www.sky.de/serien/bel-air)" eine packende Neuinterpretation der ikonischen Sitcom. Das Peacock Original ist ab 8. Juni auch in der deutschen Fassung exklusiv auf Sky Q und WOW auf Abruf verfügbar.Über "Bel-Air":Das Peacock Original "Bel-Air (https://www.sky.de/serien/bel-air)" ist eine einstündige Dramaserie, die die beliebte Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" durch eine frische Perspektive neuinterpretiert und Will auf seiner komplizierten Reise von den Straßen West-Philadelphias zu den Villen von Bel-Air begleitet. Während diese unterschiedlichen Welten aufeinanderprallen, glaubt Will an eine zweite Chance. Aber er muss lernen, in einer ihm fremden Welt voller Konflikte, Emotionen und Vorurteile zurechtzukommen."Bel-Air" wurde von Will Smith produziert und von Morgan Coopers viralem Trailer inspiriert, der die ikonische Sitcom der 90er Jahre neu interpretierte. "Bel-Air" wirft einen unverfälschten Blick auf eine Welt des Stolzes, des Stils und der Sehnsucht, während die Serie Wills komplexe Reise aus einem zeitgemäßen Blickwinkel betrachtet.Zum Cast der Serie gehören u.a. Jabari Banks als Will, Adrian Holmes als Phillip Banks, Cassandra Freeman als Vivian Banks und Olly Sholotan als Carlton Banks. Morgan Cooper ist Regisseur, Co-Autor und ausführender Produzent. T.J. Brady und Rasheed Newson fungieren als Showrunner und ausführende Produzenten.Facts:Originaltitel: "Bel-Air", Dramaserie, USA 2022, 10 Episoden à ca. 60 Minuten. Produktion: Universal Television & Westbrook Studios. Drehbuch: Morgan Cooper. Showrunner: T.J. Brady, Rasheed Newson. Ausführende Produzenten: Will Smith, Morgan Cooper, T.J. Brady, Rasheed Newson, Terence Carter, James Lassiter, Miguel Melendez, Malcolm Spellman, Quincy Jones. Regie: Morgan Cooper. Darsteller: Jabari Banks, Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar, Jimmy Akingbola, Jordan L. Jones, Simone Joy Jones.Ausstrahlungstermine:Die deutsche Fassung des Peacock Original "Bel-Air" ist ab 8. Juni exklusiv auf Sky Q und WOW auf Abruf verfügbar.Über PeacockPeacock ist der Streaming-Dienst von NBCUniversal. Peacock bietet ein erstklassiges Angebot an exklusiven Eigenproduktionen, On-Demand-Bibliotheken von TV-Hits sowie von Kritikern hochgelobte Filme aus den Beständen von Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination und den größten Hollywood-Studios. Darüber hinaus profitiert Peacock von der unübertroffenen Fähigkeit von NBCUniversal, eine breite Palette an fesselnden, aktuellen Inhalten in den Bereichen Nachrichten, Sport, Late-Night, spanischsprachige Titel und Reality zu liefern. NBCUniversal ist eine Tochtergesellschaft der Comcast Corporation.Über Sky QSky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und RTL+ sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, RTL+ und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404).Über WOW:Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals.Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.deÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Steffen ThielExternal CommunicationsTel: +49 (0) 89 9958 7513steffen.thiel@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5241890