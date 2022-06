Noch Anfang des Jahres war die Ford-Aktie auf ein 20-Jahres-Hoch geklettert. Doch dann folgte ein heftiger Crash. Nun kündigt der US-Autobauer ein Milliarden-Investment im E-Auto-Bereich an. Trendwende in Sicht?

US-Autobauer Ford will 3,7 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Werke in Michigan, Ohio und Missouri investieren. Ein Großteil der Investitionen entfällt dabei auf Elektroautos. Insgesamt sollen durch das Investment 6.200 neue Stellen geschaffen werden. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Um die Produktionskapazitäten seines batterieelektrischen Pickups F-150 Lightning auf 150.000 Exemplare pro Jahr zu erhöhen, will Ford zwei Milliarden US-Dollar in seine drei Werke in Michigan investieren. Ein Teil des Geldes soll aber auch in Verbrennerversionen des Ranger Pickup und des Sportwagens Mustang fließen.

In das Ford-Werk in Ohio sollen weitere rund 1,5 Milliarden US-Dollar investiert werden. Dort soll ab Mitte des Jahrzehnts ein völlig neues batterieelektrisches Nutzfahrzeug gebaut werden. Einzelheiten zu dem geplanten elektrischen Modell wurden nicht genannt.

In das Ford-Werk in Missouri sollen weitere 95 Millionen US-Dollar investiert werden. So soll eine dritte Schicht im Montagewerk in Kansas City etabliert werden. Dort wird Fords Kleintransporter Transit gebaut, den es seit einiger Zeit auch als reinen Stromer gibt.

Ford hatte bereits im März angekündigt, seine Investitionen im Bereich von Elektrofahrzeugen bis 2026 auf insgesamt 50 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Damit will Ford zum E-Auto-Pionier Tesla aufschließen. Die nun verkündenden Investments sind Teil dieses 50-Milliarden-Dollar-Plans.

Ford hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2023 jährlich 600.000 Elektrofahrzeuge und bis Ende 2026 zwei Millionen Stromer pro Jahr zu produzieren. Zum Vergleich: Tesla verkaufte im vergangenen Jahr weltweit insgesamt mehr als 936.000 E-Autos.

Ford-Chef Jim Farley macht bei der Elektrifizierung also mächtig Dampf. Das kam an der Börse zeitweise sehr gut an: Die Ford-Aktie war Anfang 2022 mit mehr als 25 US-Dollar je Anteilsschein auf ein 20-Jahres-Hoch gestiegen. Anschließend ging es aber wieder genauso steil bergab: An der Nasdaq kostet eine Ford-Aktie im vorbörslichen Handel heute 13,28 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US3453708600,US88160R1014