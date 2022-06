Rest in peace, Mutant Ape #20438. Ein NFT-Kollektiv namens Wagdie hat in den frühen Morgenstunden einen Mutant Ape gekauft - und anschließend ins Nirvana geschickt. Warum? Das NFT-Kollektiv Wagdie (kurz für "We are all going to die") hat in den frühen Morgenstunden des 7. Juni einen NFT des gehypten Mutant Ape Yacht Club (MAYC) für rund rund 37.000 US-Dollar gekauft - und "verbrannt". Verbrannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...