Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Prologis (ISIN US74340W1036/ WKN A1JBD1), weltweiter Marktführer in der Logistikimmobilien-Branche, hat heute die Akquisition eines Portfolios mit elf Gebäuden in Deutschland bekannt gegeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...