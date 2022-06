Globales Unternehmen für Organisation und Durchführung von Personaltransfers firmiert unter neuem Namen, um globale Präsenz widerzuspiegeln

MILWAUKEE, Wisconsin(WHR), ein führendes Unternehmen in der Branche der weltweiten Personaltransfers, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen seine Geschäfte künftig unter dem neuen Namen WHR Global (WHR) betreiben wird. Diese Namensänderung spiegelt wider, wie sich WHR von einem US-Unternehmen für die Organisation und Durchführung von Personaltransfers zu einer globalen Mobilitätsmarke mit weiteren Niederlassungen in Singapur und der Schweiz entwickelt hat. Die globale Expansion von WHR war entscheidend, um den ständig wachsenden Bedarf seiner Kunden an weltweiten globalen Personaltransferdiensten zu decken.



Die Niederlassung in der Schweiz unterstützt Kunden und deren im Ausland arbeitende Mitarbeiter in Europa, im Nahen Osten und in Afrika, während die Niederlassung in Singapur für die Region Asien-Pazifik zuständig ist. Die internationalen Niederlassungen bieten eine Reihe von Dienstleistungen für mehrsprachige im Ausland arbeitende Mitarbeiter an, die von der Vorbereitung und dem Umzug über die Zeit während des Auslandsaufenthalts bis hin zur Rückführung reichen. Mitarbeiter aus dem Ausland bringen eine Vielzahl von Fremdsprachen mit, darunter Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Malayalam, Litauisch, Russisch, Bahasa, Malaiisch und Mandarin. Zusammen mit seiner US-Zentrale in Milwaukee, Wisconsin (USA), unterstützt WHR einige der größten Organisationen der Welt und hat den Transfer von hunderttausenden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 120 Länder weltweit begleitet. WHR ist darauf spezialisiert, jedem Auslandsentsandten ein engagiertes Transferteam, erstklassigen Service und Rund-um-die Uhr-Verfügbarkeit für seine gesamte Reise im Rahmen des Transfers zur Verfügung zu stellen.

Roger Thrun, CEO von WHR, glaubt, dass es die Obsession des Unternehmens in Bezug auf Kunden ist, die dazu beigetragen hat, dass WHR so erfolgreich wurde. "Wir stellen immer sicher, dass der Kunde und seine entsandten Mitarbeitenden an erster Stelle stehen. Wir glauben, dass es große Vorteile bringt, im besten Interesse unserer Kunden zu arbeiten", so Thrun. "Unser oberstes Ziel ist es, unseren Kunden und ihren Mitarbeitenden den allerbesten Service zu bieten, den sie jemals erhalten werden. Unsere Nische besteht darin, Mitarbeitende durch eine wirklich stressige Zeit in ihrem Leben zu begleiten und sie glücklicher und produktiver zu machen, indem wir erstklassige Personaltransferdienste anbieten."

Diese Namensänderung ändert nichts an den Eigentumsverhältnissen von WHR seit seiner Gründung im Jahr 1994. Als unabhängige Organisation hat WHR keine Zugehörigkeiten oder Partnerschaften mit anderen Organisationen, was es WHR ermöglicht, als Treuhänder für seine Kunden zu agieren. Dadurch wird sichergestellt, dass nur die hochwertigsten Lieferkettenpartner eingesetzt werden.

