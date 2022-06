Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) -StorPool Storage (http://www.storpool.com/) hat heute bekannt gegeben, dass Namecheap, der weltweit zweitgrößte Domain-Händler und weltweit tätige Hosting-Anbieter, seine softwaredefinierte Speicherlösung als Teil einer neuen Plattform für hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) ausgewählt hat, die die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Dienste von Namecheap erhöht, um Kunden besser zu binden und zu gewinnen.Mit seinen mehr als 13 Millionen verwalteten Domains und einer robusten Liste von Dienstleistungen ist Namecheap ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen weltweit. Die alte Architektur des Unternehmens bestand aus einer Flotte von Bare-Metal-Servern mit lokalem Speicher, was gelegentlich zu Problemen mit "lauten Nachbarn" führte, weil die Workloads einiger Benutzer zu viele Serverressourcen verbrauchten. Das führte zu potenziellen Service-Unterbrechungen für andere Benutzer und zusätzliche Probleme wie einzelne Ausfallpunkte und Ausfallzeiten während Server-Upgrades.Um einen Hosting-Service der nächsten Generation mit verbesserter Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit aufzubauen, entschied sich Namecheap für eine HCI-Bereitstellung mit der Software von StorPool, die zusammen mit Computing-Workloads auf Supermicro-Servern mit AMD EPYC 7742-Prozessoren mit 64 Kernen und NVMe-SSDs ausgeführt wird."Unsere höchste Priorität ist es, stets die Daten unserer Kunden zu schützen", erklärte Max Semenyaka, Technischer Betriebsleiter bei Namecheap. "Aus diesem Grund haben wir uns für die StorPool-Lösung entschieden, die auf AMD-Prozessoren basiert und eine hohe Leistung in Kombination mit einer beeindruckenden Fehlertoleranz und einer hohen Datenverfügbarkeit bietet."Die neue StorPool-basierte Lösung bietet eine deutliche Leistungssteigerung und erzielt die positiven Ergebnisse bei den wesentlichen Kriterien, nach denen Namecheap gesucht hatte. Die Lösung liefert außergewöhnliche IOPS bei geringer Latenz und verbraucht dabei nur sehr wenige CPU-Kerne und Arbeitsspeicher, was eine effektive Nutzung der Hardwareressourcen ermöglicht.Die neue Cloud-Infrastruktur bietet genau die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, die für Namecheap entscheidend sind, um seine Kunden zu binden und neue Nutzer zu gewinnen. StorPool ermöglicht es Namecheap, geplante Hardware-Wartungsarbeiten ohne Ausfallzeiten durchzuführen, beschleunigt die Bereitstellung neuer virtueller Maschinen und sorgt für maximale Leistung im großen Maßstab. Darüber hinaus bietet das Betriebsteam von StorPool zeitnahe Unterstützung für alle Aspekte der Speicherebene bei Namecheap, sodass das technische Team das Speichersystem nicht mehr warten muss."Wir freuen uns, dass sich einer der weltweit größten Hosting-Anbieter für uns entschieden hat, um einen schnellen und zuverlässigen Primärspeicher zu erreichen, der gleichzeitig mit gemeinsam genutzten Hosting-Workloads bereitgestellt wird", erklärte Boyan Ivanov, CEO und Mitbegründer von StorPool Storage. "Die Entscheidung von Namecheap, auf eine fortschrittliche HCI-Architektur auf Basis von AMD EPYC-Prozessoren und der agilen Speicherplattform von StorPool umzusteigen, hat es dem Unternehmen ermöglicht, eine Fülle von Vorteilen für seine Kunden zu erzielen."Weitere Informationen dazu, wie StorPool Namecheap bei der Einführung der neuesten Technologien geholfen hat, um eine bessere Leistung und Benutzererfahrung zu gewährleisten, finden Sie auf storpool.com/case-studies/Namecheap-AMD (https://storpool.com/wp-content/uploads/2022/05/StorPool_Case-Study_AMD-NameCheap_2022.pdf)Informationen zu StorPool StorageStorPool ist eine primäre Speicherplattform für große Cloud-Infrastrukturen. Es ist der einfachste Weg, Standardserver in primäre Speichersysteme umzuwandeln. Das Team hat Erfahrung bei der Unterstützung verschiedenster Kunden - Anbietern von Managed Services, Hosting-Diensten und Cloud-Services sowie Großunternehmen und SaaS-Anbieter. StorPool wird als Software und als vollständig verwalteter Service geliefert, der Standardhardware in schnelle, hochverfügbare und skalierbare Speichersysteme verwandelt.https://storpool.com/Pressekontakt:StorPool Storage; info@storpool.com; +1 415 670 9320Original-Content von: StorPool Storage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145643/5241984