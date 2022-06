Die zunehmend wieder risikoaverse Stimmung, die am Vortag bereits in der zweiten Handelshälfte spürbar wurde, setzt sich am Dienstag fort.New York - Die US-Börsen sind am Dienstag mit Verlusten gestartet. Die zunehmend wieder risikoaverse Stimmung, die am Vortag bereits in der zweiten Handelshälfte spürbar wurde, setzte sich damit fort. Die Anleger seien besorgt, dass die Politik der Notenbanken zur Eindämmung der hohen Inflation über das Ziel hinausschiessen und den wirtschaftlichen Aufschwung ausbremsen oder gar wieder zunichte...

