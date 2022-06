Welche 20 aktiv gemanagten Fonds wurden in der vergangenen Woche am häufigsten beim Smartbroker gekauft? Ranking.

Insgesamt fünf Immobilien-Fonds sind unter den Top 20 der meistgekauften Fonds beim Smartbroker in der vergangenen Börsenwoche: Platz acht für den Fonds Deka-Immobilien Europa, auf Platz 13 ist der Grundbesitz Europa RC Fonds, der Deka-Immobilien Global Fonds folgt auf Platz 14, Platz 18 geht an WestInvest InterSelect Fonds und an neunzehnter Stelle reiht sich der Fokus Wohnen Deutschland Fonds ein.



Gleich vier DWS-Fonds schafften es ins Ranking der meistgekauften Fonds: Platz zwei geht an den DWS Technology Typ O ND Fonds, an sechster Stelle steht der DWS Emerging Markets Typ O ND Fonds, der DWS Vermögensbildungsfonds R kommt an zehnter Stelle und der DWS Top Dividende LD Fonds folgt auf Platz zwölf.

Die Top 20 der meistgekauften Fonds der vergangenen Woche beim Smartbroker:

1. GlobalPortfolioOne (I1T) 2. DWS Technology Typ O ND 3. Arero - Der Weltfonds 4. Ares Capital 5. Cent & Eastin EU/COM 6. DWS Emerging Markets Typ O ND 7. Dirk Müller Premium Aktien R 8. Deka-Immobilien Europa 9. Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 10. DWS Vermögensbildungsfonds R 11. GLS Bank Aktienfonds A 12. DWS Top Dividende LD 13. Grundbesitz Europa RC 14. Deka-Immobilien Global 15. BIT Global Fintech Leaders R-I 16. Quantex Global Value Fund EUR R 17. Allianz Informationstechnologie A (EUR) 18. WestInvest InterSelect 19. Fokus Wohnen Deutschland 20. Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR)



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0007483612,DE0009809566,DE0008475120,DE0009773010,DE0008476516,US1534361001,DE0009807008,DE0009848119,DE0008474149,DE0009801423,US04010L1035,LU0323578657,LU0360863863,LU0594300252,DE000A1W2CK8,DE000A111ZF1,LI0274481113,DE000A12BSB8,AT0000A2B4T3,DE000A2QJLA8