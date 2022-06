(shareribs.com) Detroit 07.06.2022 - Der US-Autobauer Ford hat eine Ausweitung der Investitionen in die E-Mobilität angekündigt. Die Produktion soll deutlich steigen. Komplexe Regelungen für den PKW-Verkauf in Texas machen Tesla einen Strich durch die Rechnung. Ford hat in der vergangenen Woche angekündigt, 3,7 Mrd. USD in drei US-Bundesstaaten investieren zu wollen. Der Traditionshersteller will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...