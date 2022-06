Ex-Corona-Gewinner Shopify macht schlapp. Ende Juni steht ein Aktiensplit an. Geht da jetzt noch was? Ist das eine günstige Kaufgelegenheit? w:o Chartexperte Stefan Klotter antwortet fundiert. Analyse!

Shopify war mal eine der großen Hoffnungen - vor allem während Corona. Ein superschnell wachsender Tech-Wert. Dann der tiefe Fall um 75 Prozent. Und was jetzt?

Für Ende Juni ist ein Split der Shopify-Aktien angekündigt worden. Kann man jetzt bei Shopify die These in den Raum stellen, Tiefstpreis plus Aktiensplit gleich Kurschance? Hier die Antwort!

Unser w:o Chartexperte Stefan Klotter hat die Aktie charttechnisch auseinandergemommen. Sehen Sie im Video mit Lucas Choque, zu welchem überraschenden Schluss Klotter bei Shopify kommt.

Video: Lucas Choque, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: CA82509L1076