DJ XETRA-SCHLUSS/Rücksetzer nach starkem Wochenauftakt

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem starken Wochenauftakt mit den höchsten DAX-Ständen seit Ende März haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder etwas gesetzt. Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 14.557 Punkte. Mit dem MDAX ging es um 0,5 Prozent nach unten und mit dem TecDAX um 0,3 Prozent. Auf die Kurse drückten nun wieder die Inflations- und Zinssorgen. Erwartet wird, dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag das Ende ihrer Anleihekäufe beschließen wird. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die EZB die Leitzinsen im Juli und September um jeweils 25 Basispunkte anheben und damit die Phase der negativen Zinsen beenden wird. In Australien hatte die Notenbank die Zinsen am Morgen überraschend deutlich um 50 Basispunkte erhöht und zugleich signalisiert, dass weitere Straffungen bevorstünden.

Ein Dämpfer kam auch von den deutschen Auftragseingängen. Sie waren im April deutlich schlechter ausgefallen als gedacht und zum Vormonat sogar gesunken. Unter Druck standen aber vor allem konsumabhängige Titel, weil die hohe Inflation an den Budgets der Verbraucher zehrt. Zalando fielen um 4,8 Prozent und Hellofresh um 2,5 Prozent. Daneben notierten Adidas mit einem Minus von 1,2 Prozent vergleichsweise schwach.

Adidas-Aktie steigt aus Stoxx-50-Index ab

Grund ist der Rauswurf aus dem Stoxx-50-Index. Der Sportartikelhersteller muss nach der Regel des so genannten Fast Entry zum 20. Juni dem Rohstoffhändler Glencore weichen. Die Kurse beider Unternehmen hatten sich zuletzt extrem gegenläufig entwickelt.

Größter Gewinner im DAX waren RWE mit einem Plus von 1,9 Prozent. Sartorius erholten sich um 1,1 Prozent: Kepler Cheuvreux hatte zwar das Kursziel auf 500 Euro gesenkt, damit lag es aber immer noch deutlich über dem Kurs von 370 Euro. Fresenius Medical Care legten um 1 Prozent zu. In der zweiten Reihe waren Rheinmetall mit einem Plus von 2,8 Prozent wieder gesucht - gestützt vom Krieg in der Ukraine und der Aufrüstung der Bundeswehr.

Starker Ausblick treibt SGL

Im SDAX schossen SGL Carbon um rund 11 Prozent nach oben - angetrieben von einem erhöhten Ausblick. Das Anheben der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2022 sei sehr überraschend gekommen, hieß es im Handel. Für Entspannung sorgte der Hinweis von SGL, dass die Kosteninflation an die Kunden weitergereicht werden konnte. Dagegen verloren Auto1 knapp 7 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.556,62 -0,7% -8,36% DAX-Future 14.543,00 -0,7% -8,26% XDAX 14.547,81 -0,5% -8,21% MDAX 30.391,58 -0,5% -13,47% TecDAX 3.188,00 -0,3% -18,68% SDAX 13.894,84 -0,7% -15,35% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 149,38% +39 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 12 28 0 2.706,5 52,6 39,2 MDAX 15 35 0 582,8 33,9 22,3 TecDAX 12 17 1 582,8 22,7 12,8 SDAX 25 42 3 171,8 11,5 7,1 ===

