Fehlende Schaffnerinnen und Lokführer fallen in drei Monaten - in dieser kurzen Zeit hat die Verkehrsbranche das Ticket aus dem Boden gestampft - ebenso wenig vom Himmel wie fehlende Züge. So wandten sich schon am Wochenende die ersten frustriert ab: Nie wieder!



Das ist fatal, denn das Neun-Euro-Ticket soll ja nicht nur vorübergehend den Geldbeutel entlasten, sondern auch möglichst viele Menschen zum Umsteigen in den Nahverkehr bewegen. Damit daraus noch etwas wird, muss die Politik jetzt Ernst machen und schnell mehr Geld ins System stecken - für mehr Züge, dichtere Takte, die Wiederbelebung stillgelegter Strecken und in vielen ländlichen Regionen überhaupt erst einmal für ein vernünftiges Angebot. Bis all das Früchte trägt, werden Jahre vergehen, umso wichtiger ist es jetzt anzufangen.



