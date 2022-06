Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Alibaba den heutigen Handelstag. Die Aktie schießt nämlich um rund drei Prozent nach oben. Aktuell kostet der Titel damit 102,22 USD. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Alibaba-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund 0,2 Prozent. Dieses Top liegt bei 102,46 USD. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Alibaba-Aktionäre sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...