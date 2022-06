Mit dem Polestar 3 steigt der schwedisch-chinesische Volvo-Ableger in den E-SUV-Markt ein. Starten will der Hersteller vor allem in den Hauptmärkten China und den USA. Neben einer hohen Reichweite setzt Polestar auch auf autonomes Fahren. Als "Elektro-Performance-SUV" und "großes High-End-Elektrofahrzeug" positioniert sich Polestar mit seinem dritten Modell im Segment der E-SUV. Schon der Polestar 2 kam mit E-Motoren an Vorder- und Hinterachse, Gleiches bietet auch der Polestar 3. Auf den ersten Bildern fällt darüber hinaus der lange Radstand mit den eher kurzen Überhängen und der leicht abfallenden Dachlinie auf. Die ...

