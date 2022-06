Die erfahrene Führungskraft im Bereich Technologie wird das Unternehmen weiter darauf ausrichten, den Nutzen für globale Kunden zu steigern

FLORHAM PARK, New Jersey, June 07, 2022, ein globaler Anbieter von Konnektivitäts-, Integrations- und Unified-Commerce-Lösungen für Handelspartner, gab heute bekannt, dass Randy Curran mit Wirkung zum 1. Juni 2022 zum Chief Executive Officer und zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt wurde.



"Wir sind unglaublich stolz auf das Wachstum, das wir mit TrueCommerce erzielt haben", sagte Ryan Harper, Komplementär für Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS) und Mitglied des Verwaltungsrats von TrueCommerce. "Wir sind zuversichtlich, dass TrueCommerce diesen Aufwärtstrend unter der Leitung von Randy Curran noch weiter beschleunigen wird. Er ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit umfangreicher Erfahrung in der Leitung von Unternehmen, die in die nächste Phase des Wachstums und der Operational Excellence eintreten."

Das Wachstum von TrueCommerce lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Mit der Übernahme von DiCentralverdoppelte das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl, vergrößerte seinen Kundenstamm um 40 % und erweiterte seine Präsenz auf dem amerikanischen Kontinent, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen investierte auch in seine globale Plattform und in die Produktentwicklung und verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Gesamtverbindungen zu seinem globalen Netzwerk um 24 % sowie im Vergleich zu 2020 einen Anstieg des gesamten Datenvolumens im TrueCommerce Commerce Network um 25 %.

Curran ist eine langjährige Führungskraft im Bereich Technologie mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Transformation und der Beschleunigung des wirtschaftlichen Erfolgs wachstumsstarker, internationaler Unternehmen. Zuletzt war er Operating Partner bei WCAS, einem führenden amerikanischen Private-Equity-Unternehmen und Mehrheitsgesellschafter von TrueCommerce. Vor Welsh Carson war Curran CEO bei OHL Inc. (später von GEODIS aufgekauft), dem viertgrößten Drittanbieter-Logistiklager (3PL) in den USA, wo er für eine einheitliche Ausrichtung des Managementteams sorgte und für die Verbesserung der Informationssysteme für Kunden und Mitarbeiter zuständig war. Randy Curran war zudem CEO bei ITC^Deltacom, Inc. (jetzt Deltacom), ICG Communications und Thermadyne Holdings Inc. Er erwarb einen BA-Abschluss in Volkswirtschaft an der DePauw University und einen MBA-Abschluss an der Loyola University.

"TrueCommerce steht an der Spitze des Marktes für Lieferkettentechnologie. In einer globalen Wirtschaft, die zuverlässige, nahtlose Lieferkettenlösungen erfordert, sind die Wachstumschancen für das Unternehmen enorm", so Curran. "Ich fühle mich geehrt, diesem talentierten Team beizutreten, um die Ausrichtung auf Kundenerfolg, Implementierung und Support voranzutreiben und TrueCommerce zu einem attraktiven Arbeitgeber zu machen."

Über Welsh, Carson, Anderson & Stowe

WCAS ist ein führendes US-amerikanisches Private-Equity-Unternehmen mit Schwerpunkt auf zwei Zielbranchen: Gesundheitswesen und Technologie. Seit seiner Gründung im Jahr 1979 verfolgt das Unternehmen die Strategie, mit herausragenden Managementteams zusammenzuarbeiten und durch eine Kombination aus operativen Verbesserungen, Wachstumsinitiativen und strategischen Übernahmen Mehrwerte für seine Anleger zu schaffen. Das Unternehmen hat Mittel in Höhe von mehr als 27 Milliarden US-Dollar an gebundenem Kapital aufgebracht und verwaltet. Weitere Informationen finden Sie unter www.wcas.com.

Über TrueCommerce

TrueCommerce bietet eine umfassende Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit der gesamten Lieferkette zu vernetzen, indem es von EDI, Bestandsmanagement und Fulfillment über digitale Storefronts und Marktplätze alles integriert. Wir haben die Transparenz und die Zusammenarbeit in der Lieferkette revolutioniert, indem wir Unternehmen dabei unterstützen, das Beste aus kanalübergreifenden Initiativen herauszuholen. Dazu dienen Business-P2P-Konnektivität, Auftragsverwaltung, kollaborative Nachschubplanung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifende Analytik und Management der Produktinformationen.

Das TrueCommerce Global Commerce Network kann Unternehmen mit über 160.000 Einzelhändlern, Distributoren und Logistikdienstleistern verbinden. Als Fully Managed Services Provider managen wir auch das Onboarding neuer Handelspartner sowie das laufende Management von handelspartnerspezifischen Zuordnungen und Etikettierungsänderungen sowie der Kommunikationsüberwachung. Deshalb vertrauen Tausende von Unternehmen - vom Startup bis zum globalen Fortune 100 aus den verschiedensten Branchen - auf uns.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.truecommerce.com.

