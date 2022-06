Übernahme verschafft den ersten vollständigen Überblick über den On-Premise- und Off-Premise (Cloud)-Markt

NielsenIQ, ein globales Informationsdienstleistungsunternehmen, gab heute die Übernahme von CGA bekannt, dem maßgeblichen Anbieter von On-Premise-Intelligence. Die Übernahme baut auf der Investition von NielsenIQ in CGA aus dem Jahr 2009 auf und bietet die innovativste und detaillierteste Lösung für die Messung und Analyse von alkoholischen Getränken, verbunden mit dem alleinigen Ziel, Kunden bei ihrem Wachstum zu unterstützen.

NielsenIQ und CGA schließen sich zusammen, um die Marktabdeckung zu intensivieren, blinde Flecken auf Kundenseite zu schließen und einen vollständigen Überblick über die On- und Off-Premise (Cloud)-Messung zu bieten. Ein beispielloser Meilenstein für die Getränkeindustrie und ein aufregender Moment, da die unübertroffene globale Präsenz, die fundierten Daten und die innovative Plattform von NielsenIQ mit dem führenden Sales Tracking von CGA zusammengeführt werden.

Der weltweite Markt für alkoholische Getränke weist einen Umsatz von mehr als 1,6 Billionen US-Dollar auf und wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich um 7 zulegen. Aufgrund der Fragmentierung der Vertriebskanäle benötigen die weltweiten Getränkehersteller einen zusammenhängenden Überblick über ihre Multi-Channel-Absätze, um effektiv für die Zukunft zu planen. Damit dieses Wachstum möglich wird, werden die Daten und Assets von CGA vollständig in die Connect-Plattform von NielsenIQ integriert und bieten dem Markt präzise Daten und Analyselösungen, um auf dem Markt bestehen zu können. Die Möglichkeit, Daten schnell zu visualisieren und zu analysieren, versetzt die Kunden in die Lage, das Zusammenspiel zwischen On- und Off-Premise (Cloud)-Performance zu erfassen, um Trends zu erkennen und einen umfassenden Überblick über den Markt zu erhalten.

"Für unsere BevAl-Kunden beispielsweise ist die Transparenz der Umsätze im Gaststättengewerbe angesichts des schieren Umsatzvolumens, das über diesen Kanal läuft, enorm wichtig. Die Schließung von Bars, Restaurants und Nachtclubs während der Pandemie zeigte die Übertragbarkeit des Volumens auf andere Kanäle auf", so Kim Cox, SVP Client Success bei NielsenIQ. "Die Integration der CGA-Daten in unsere Connect-Plattform ist von entscheidender Bedeutung, um das Zusammenspiel zwischen On- und Off-Premise (Cloud) zu verstehen, das Geschäft unserer Kunden kanalübergreifend zu analysieren und einen möglichst vollständigen Überblick über die Geschäftsentwicklung zu erhalten."

"On-Premise liefert einen erheblichen Beitrag zum Umsatz, wobei der Verbraucher einen Aufschlag für den Konsum in einem sozialen Umfeld oder an einem Veranstaltungsort zahlt", erklärt Phil Tate, CEO von CGA. "Wenn man die Daten von On- und Off-Premise (Cloud)-Anbietern in getrennten Systemen betrachtet, gibt es blinde Flecken in Bezug auf den Gesamtmarkt, Kundeneinblicke und die gesamte Unternehmensleistung."

"Mit dieser Investition geht NielsenIQ erneut Partnerschaften mit führenden Unternehmen ein, die einzigartige Lösungen zur Ergänzung unserer branchenführenden Datenmess-, Analyse- und Erkenntniskapazitäten anbieten", verdeutlicht Rachel White, Managing Director UK Ireland bei NielsenIQ. "Unser Engagement für Investitionen und Innovationen auf globaler Ebene mit einer bahnbrechenden, führenden Channel-Abdeckung treibt das Wachstum für Kunden rund um den Globus voran."

Über NielsenIQ

NielsenIQ, ein globales Informationsdienstleistungsunternehmen, ist führend im Bereich Verbraucher- und Einzelhandelsmessung und bietet ein vernetztes, umfassendes und umsetzbares Verständnis des sich entwickelnden globalen Omni-Channel-Verbrauchers. NielsenIQ ist der maßgebliche Vertrauensfaktor für die von uns bedienten Branchen und definiert als Vorreiter das nächste Jahrhundert der Verbraucher- und Einzelhandelsmessung. Unsere Daten, vernetzten Einblicke und prognostischen Analysen optimieren die Leistung von Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmen, bringen sie näher an die Menschen heran, die sie versorgen, und tragen zu ihrem Wachstum bei.

NielsenIQ ist ein Tochterunternehmen von Advent International, das in über 90 Märkten tätig ist und mehr als 90 der Weltbevölkerung abdeckt. Nähere Informationen finden Sie unter NielsenIQ.com.

Über CGA

CGA Strategy Ltd ist das bevorzugte Daten- und Forschungsberatungsunternehmen für den Out-of-Home-Markt für Lebensmittel und Getränke, das sich auf Marktmessung, Verbraucherforschung und Standortplanung spezialisiert hat. Was CGA von anderen unterscheidet, ist die einzigartige Fähigkeit des Unternehmens, auf die drei wichtigsten Datentypen (Angebot, Nachfrage und Verbraucher) zuzugreifen und diese Daten anschließend zu verknüpfen, um ein möglichst vollständiges und genaues Bild von jedem im Out-of-Home-Markt zu erhalten. Von ihren Büros in Manchester (Großbritannien) und Chicago (USA) aus arbeiten die Experten von CGA mit vielen der weltweit größten Verbrauchermarken zusammen, darunter Getränkehersteller, Eigentümer von Konsumgütermarken, Lebensmittelanbieter und Großhändler sowie Pub-, Bar- und Restaurant-Einzelhändler sowie staatliche Stellen. CGA wurde 1992 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine umfassenden Daten sowie sein Expertenwissen über die Freizeitindustrie zu nutzen, um diesen Marken einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und sie schneller an ihr Ziel zu bringen. Für weitere Informationen, besuchen Sie uns unter: www.cga.co.uk.

