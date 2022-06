Patricke Dewayne, Bestseller-Autor und Börsenexperte bringt im Interview mit wallstreet:online TV-Anchorman Martin Kerscher die Kernprobleme von gut gemeinten, aber schlecht gemachten ESG-Etiketten auf den Punkt! w:o TV!

Ein Grund mit, warum Tesla aus dem S&G 500 ESG-Index geflogen sei: die fragwürdige Unternehmensführung von Elon Musk bei sehr schwierigen Themen wie den Ermittlungen zu den Unfallserien mit Fahrassistenzsystemen (Autopilot), Rassismus oder auch Mobbing. Das meint Patrick Dewayne, Bestseller-Autor, Börsenexperte und Finanzjournalist, im Interview mit wallstreet:online TV-Anchorman Martin Kerscher.

Auf der anderen Seite wäre der zum Beipiel bei den Themen Umweltschutz und Unternehmensunfällen in die Kritik geratene Ölkonzern ExxonMobil weiterhin im S&G 500 ESG-Index. "Das ist insofern ein wenig heuchlerisch. Das ist noch ein Menge Arbeit für uns alle, dass wir da, wo grün draufsteht, auch grün reinbekommen", so Patrick Dewayne.



Zu welchen Schlüssen Patrick Dewayne am Ende seiner Recherchen zu seinem Bestseller "Geld geht auch grün und nachhaltig" gekommen ist, verrät der Autor im wallstreet:online TV-Interview ! Hier jetzt einschalten!

Video: Martin Kerscher, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US30231G1022,US88160R1014