News von Trading-Treff.de DAX nach dem Ausbruchsversuch am Montag wieder leichter: Respekt vor der EZB-Sitzung am Donnerstag macht sich unter Anlegern breit. DAX gibt den jüngsten Schwung auf Der Start in die neue Handelswoche fand der DAX zu seiner Stärke zurück. Er schaffte es am Pfingstmontag, an dem die Börsen geöffnet waren, den Widerstand um 14.600 Punkte zu überspringen. Doch das Momentum endete zum Start des Dienstags wieder. Bereits zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...