Berlin (ots) -Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ist offen für eine Debatte über eine Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke. "Wir müssen unideologisch über die Frage der Energieversorgung sprechen", sagte Lindner heute in der ARD-Talksendung "maischberger". Es gehe um Bezahlbarkeit von Energie ebenso wie um die Einsparung von CO2-Emissionen.Der FDP-Chef ist überzeugt: "Wir haben sichere Kernkraftwerke". Dennoch sei Kernkraft kein Allheilmittel und eine "Debatte, die man sich nicht zu einfach machen kann, denn wo kommt der Brennstoff für die Kernkraftwerke her, aus welchen Weltregionen. Das ist nicht unproblematisch.""maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5242081