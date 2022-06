The Coretec Group, Inc. (OTCQB: CRTG) Entwickler einer Siliziumanode für Lithium-Ionen-Batterien, von technischem Silizium und volumetrischen 3D-Displays begibt sich in diesem Sommer auf Veranstaltungen für die Automobil-, Elektrofahrzeug- und Batteriebranche, um zu besprechen, wie sein Endurion-Batterieprogramm die Elektrifizierung des Verkehrswesens fördern und die Batterieeffizienz in allen Branchen steigern kann.

Nach der Beteiligung am Automotive News Congress zum Thema Elektrofahrzeuge und Batterien im Mai in Nashville und der Mackinac Policy Conference im Juni in Nord-Michigan wird die Coretec Group in den folgenden Monaten einige weitere Veranstaltungen in ihren Kalender eintragen.

Bitte lernen Sie die Coretec Group bei den folgenden Veranstaltungen in diesem Sommer kennen:

8. Juni: Networking-Empfang der Connected Vehicle Systems Alliance (COVESA) in Novi, Michigan, zusammen mit der AutoTech Detroit

8.-9. Juni: AutoTech Detroit in Novi

12.-14. Juli: Plugvolt-Batterie-Seminar, Plymouth, Michigan

2.-4. August: Management-Briefing-Seminare des Center for Automotive Research, Traverse City, Michigan

13.-15. September: The Battery Show North America in Novi, Michigan

14.-15. September: Presse- und Industrietage der North American International Auto Show, Detroit

Die Coretec Group plant, die führenden technischen, geschäftlichen und Netzwerk-Veranstaltungen der EV- und Batterie-Industrie dafür zu nutzen, um ihre Beziehungen zu vertiefen und zu erweitern, mögliche Partner und Kunden zu treffen und die Bekanntheit des Endurion-Batterieentwicklungsprogramms der Coretec Group zu steigern.

Die Coretec Group setzt ihre jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet des technischen Siliziums für ein Problem ein, das die Entwickler moderner Batterien nach wie vor vor Herausforderungen stellt.

In der Lithium-Ionen-Batterieindustrie hat man erkannt, dass Siliziumanoden ganz klar die nächste Grenze für Fortschritte bei der Batterieleistung darstellen. Das ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass Silizium die Energiedichte erhöhen, Batterien mit längerer Laufzeit möglich machen und die Zyklusdauer verbessern kann.

Bei der Siliziumanode, die die Coretec Group in ihrem Endurion-Programm entwickelt, wird die Nanotechnologie eingesetzt, um eine Lösung für das Problem der Festelektrolyt-Zwischenphase (Solid Electrolyte Interphase, SEI) zu finden, auf das Batterieexperten bis dato gestoßen sind, als sie versuchten, durch die Verwendung von Silizium in Batterieanoden eine potenziell 10-mal höhere Lithiumspeicherung zu erzielen. Das Problem der SEI-Schicht verringert die Ladekapazität einer Batterie um bis zu 40 vom ersten Lade-Entlade-Zyklus bis zum zweiten Zyklus und ist ein allgemein bekanntes Problem bei der Verwendung von Silizium in Anoden. Durch den Einsatz von Siliziummolekülen in Nanogröße in der Anode behebt die Coretec Group dieses Problem.

"Auf der 'Automotive News'-Konferenz war die Batteriechemie ein großes Thema, und genau das ist unser Metier", sagte Matthew Kappers, CEO der Coretec Group. "Wir glauben, unser einmaliger Ansatz für Silizium-Nanopartikel in der Batteriechemie kann das Potenzial von Silizium freilegen, um die Lebensdauer von Batterien zu verlängern, die Zyklusdauer zu erhöhen und die Gesamtlebensdauer von Batterien auf eine bisher nicht gekannte Weise zu verbessern. Wir freuen uns darauf, unsere Fortschritte in den nächsten Monaten mit möglichen Partnern und Kunden auf wichtigen Veranstaltungen der Automobil-, EV- und Batterieindustrie zu besprechen."

Über die Coretec Group

Die Coretec Group, Inc., entwickelt ein Portfolio an technisiertem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solarstrom, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

