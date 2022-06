AM-Pharma B.V., ein aufstrebendes, führendes Unternehmen, das auf die Entwicklung von Therapeutika für schwere Erkrankungen spezialisiert ist, gab heute bekannt, dass Lars Boesgaard, Chief Financial Officer, am Mittwoch, den 8. Juni 2022 um 8:00 Uhr ET an der Jefferies Healthcare Conference in New York, NY, einen Vortrag halten wird.

Über AM-Pharma

AM-Pharma hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten mit schweren Erkrankungen zu retten und zu verbessern. Unser Schwerpunkt liegt zunächst auf der Sepsis-assoziierten akuten Nierenschädigung, an der jedes Jahr Hunderttausende von Menschen im Krankenhaus sterben. Unser firmeneigener Wirkstoff, Ilofotase alfa, hat das Potenzial, die erste Behandlung für Sepsis-assoziierte akute Nierenschäden zu werden und befindet sich derzeit in einer globalen klinischen Phase-III-Studie. Wir sind ein engagiertes Team, das sich dafür einsetzt, schwer kranken Patienten, ihren Familien und Akutmedizinern Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Mehr über uns erfahren Sie online unter: www.am-pharma.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220606005351/de/

Contacts:

Investoren:

Argot Partners

+1 212.600.1902

AMPharma@argotpartners.com

Medien:

Trophic Communications

Gretchen Schweitzer

+49.89.238.877.30

Am-pharma@trophic.eu