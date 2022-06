Xuzhou, China (ots/PRNewswire) -Seine Hubarbeitsbühne rangiert auch auf Platz 5 der Access M20-HerstellerlisteXCMG (SHE:000425) gehört laut dem Yellow Table, der vom International Construction Magazine, einer Tochtergesellschaft des globalen Baumedienunternehmens KHL Group, veröffentlicht wurde, im zweiten Jahr in Folge zu den drei besten Erstausrüstern (OEMs) der Welt. Darüber hinaus steht die Hubarbeitsbühne von XCMG weltweit an fünfter Stelle in der Liste der Access M20-Hersteller.XCMG hat auch bei anderen globalen Leistungsindikatoren gut abgeschnitten: Mobilkräne und Horizontalbohrgeräte belegten den ersten Platz, Turmdrehkräne den zweiten, Autokräne und Straßenbaumaschinen zum ersten Mal den dritten, Ausrüstungen für den Tagebau den fünften und komplette Sätze von Ramm- und Betonmaschinen den ersten Platz. XCMG steht mit seinen Baggern an zweiter Stelle in China und an sechster Stelle in der Welt und hat bei Produktion und Verkauf die Marke von 200.000 Einheiten überschritten.Darüber hinaus hat XCMG die branchenweit erste Position von Feuerwehrfahrzeugen und Hubarbeitsbühnen mit Ausleger stabiler gemacht und damit die Rentabilität verbessert. Der Umsatz mit kleinen Baumaschinen und Gabelstaplern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 50% bzw. 258%. Die neue Wartungsbasis von XCMG ist ebenfalls in Betrieb, und die Produkte für die Wartung von Asphaltstationen und Fahrgestellen gehören zu den beiden besten der Branche."Nicht nur das Betriebsergebnis von XCMG hat ein Rekordhoch erreicht, auch die Umsatzverteilung zwischen den verschiedenen Produktkategorien ist ausgeglichener geworden", sagte Wang Min, CEO und Chairman von XCMG.Internationalisierung der MärkteIm Jahr 2021 expandierte XCMG trotz der durch die Pandemie verursachten Hindernisse auf Überseemärkte und erzielte Exporteinnahmen von über 13 Milliarden RMB, was einer Steigerung von mehr als 90 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Zu den weiteren internationalen Erfolgen zählen Investitionen in Höhe von 99 Mio. USD in die Expansion des nordamerikanischen Marktes, der Gewinn eines Großauftrags für Krane im Wert von 100 Mio. RMB im asiatisch-pazifischen Raum, die Lieferung von Tagebaugroßgeräten im Wert von fast 200 Mio. RMB nach Afrika, die Lieferung von 500 Baggern nach Südostasien und die Lieferung von über 100 Hubarbeitsbühnen nach Nordamerika.Darüber hinaus erzielt die brasilianische Produktionsstätte von XCMG einen Durchbruch auf dem südamerikanischen Baumaschinenmarkt. Im Jahr 2021 stiegen die Produktions- und Verkaufsmengen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 200%, und der Betriebsumfang erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 198%. "Das Entwicklungsziel unseres Fünfjahresplans ist es, sicherzustellen, dass die Einnahmen aus der Internationalisierung nicht weniger als 40% betragen", fügte Wang hinzu.Den Wandel der Branche vorantreibenAls weltweit führendes Unternehmen in der Baumaschinenindustrie wird die Vision von XCMG durch langfristige Investitionen und Innovationen auf hohem Niveau in der Forschung und Entwicklung der Technologie für seine Maschinen vorangetrieben.In den letzten Jahren hat XCMG seine Innovationskapazität weiter gestärkt und führende wissenschaftliche und technologische Forschung entwickelt. Zu den Produkten des Unternehmens gehören der weltgrößte Turmdrehkran XGT15000-600S, der weltgrößte Bergbau-Muldenkipper DE440mit Heckantrieb, der supergroße Bergbaugrader GR5505und der Lader XC9350für den Inlandseinsatz, die Teil des umfangreichen Katalogs hochwertiger Maschinen sind.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1832991/IMAGE.jpgPressekontakt:Wang Lin,+86 516 8756 5404,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115371/5242094