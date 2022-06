BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket:

"Natürlich ist es auch jetzt nicht sicher, dass nun endlich ein Ruck durch die Verkehrspolitik geht, der spürbare Ergebnisse erzeugt. Aber da und dort zeigt sich bereits: Das 9-Euro-Ticket beginnt zu wirken. Zwischen Berlin und der Ostsee haben die Länder mehr Zugfahrten bestellt, was bis dato angeblich unmöglich war. Und auf Berliner Bahnhöfen tauchen plötzlich DB-Mitarbeiter auf, um Fahrgäste zu dirigieren. Die Probleme am Wochenende waren vorhersehbar, es war ein Scheitern mit Ansage. Jetzt sollte aufrichtig Bilanz gezogen und endlich über Versäumnisse der Verkehrspolitik debattiert werden. Damit der öffentliche Verkehr in der Rangliste der Themen von nationaler Bedeutung den Platz bekommt, den er verdient: ganz oben."/al/DP/jha