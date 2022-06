DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu möglicher Übergewinnsteuer:

"Erst will Sozialminister Heil das Klimageld als eines der wenigen klimapolitischen Instrumente für sozialpolitische Zwecke zweckentfremden. Dann stimmt SPD-Chef Lars Klingbeil im Duett mit den Grünen die Melodie einer Übergewinnsteuer für Unternehmen an. Wohlwissend, dass dieser Vorschlag für die FDP eine Zumutung darstellt. Auch wenn Autofahrer an der Zapfsäule mittelprächtige Wutanfälle erleiden, wenn sie daran denken, dass jeder für sie schmerzhafte Extra-Euro bei BP, Shell und Co. die Kassen klingeln lässt - der Vorschlag hat zu viele Tücken, als dass er umgesetzt werden sollte. Die Abgrenzungsschwierigkeiten sind viel zu groß, eine Sondersteuer droht zu steuerlicher Ungleichbehandlung und sogar Willkür zu führen. Auch die negative Signalwirkung für den Standort ist nicht zu unterschätzen: Schon jetzt sind die Unternehmenssteuern in Deutschland mit die höchsten weltweit."/al/DP/jha