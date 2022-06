Ithra Dubai, ein führender Immobilienentwickler und Vermögensverwalter, der sich vollständig im Besitz der Investment Corporation of Dubai befindet, hat den mit Spannung erwarteten Verkauf der One&Only-Eigenheime und Residenzen von One Za'abeel an Dubais berühmtester Adresse bekannt gegeben.

One Za'abeel, die mehrfach preisgekrönte Mischbebauung, ist dazu bestimmt, eines der bekanntesten architektonischen Symbole der VAE zu werden, und befindet sich direkt im Geschäftszentrum von Dubai. Das Wunderwerk der Ingenieurskunst mit dem längsten freitragenden Gebäude der Welt soll mit einem GUINNESS WORLD RECORD ausgezeichnet werden.

In einer Höhe von rund 100 Metern und mit einem Gewicht von 13.000 Tonnen ist The Link lotrecht zwischen den beiden Türmen aufgehängt und bietet mehrere fesselnde Erlebnisse, darunter Unterhaltungsorte, Speisen mit Starköchen, einen Infinity-Pool, eine Aussichtsplattform mit ununterbrochenem 360-Grad-Blick auf Dubai sowie ein immersives Glasboden-Erlebnis.

One Za'abeel Tower bietet 94 One&Only Private Homes zum Verkauf an, der Höhepunkt des urbanen Lebens im weltweit ersten vertikalen Stadtresort, das von der Ultra-Luxusmarke One&Only verwaltet wird. An einigen der begehrtesten Reiseziele der Welt bieten One&Only Private Homes gehobene private Rückzugsorte, wobei One Za'abeel keine Ausnahme bildet. Die One&Only Private Homes widerspiegeln die Architektur, das Design und die Lifestyle-Elemente, für die One&Only gefeiert wird, und bieten neben einer Reihe exklusiver Vorteile einen beispiellosen Zugang zu den Weltklasse-Resorts der Luxus-Hospitality-Kollektion.

The Residences von One Za'abeel bestehen aus 264 Apartments mit einer strategischen Lage und großzügigen Einrichtungen. Die zum Verkauf stehenden Wohnungen umfassen Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern auf einer oder auf zwei Etagen sowie ein Penthouse mit 5 Schlafzimmern.

In diesem Meisterwerk mit gemischter Nutzung stehen Deluxe-Büroflächen mit einer Fläche von 26.000 Quadratmetern und drei Etagen mit Einzelhandelsflächen, Gastronomie und Freizeiterlebnissen im Podium mit einer Fläche von 12.000 Quadratmetern zur Anmietung zur Verfügung.

Es liegt strategisch günstig im Herzen der Stadt, an der Kreuzung von Dubais berühmter Sheikh Zayed Road und dem Hauptgeschäftsviertel. One Za'abeel ist das Tor zum Dubai International Financial District, in der Nähe des Dubai World Trade Centre, des Burj Khalifa und des Dubai International Airport.

"Mit seiner faszinierenden Architektur, der zentralen Lage und der außergewöhnlichen Mischung aus Angeboten ist One Za'abeel ein außergewöhnlicher Ort zum Leben, Arbeiten und Freizeitverbringen an einer der begehrtesten Adressen Dubais, ein wahres Spiegelbild von Dubais ehrgeizigem Geist", sagte Issam Galadari, Direktor und CEO von Ithra Dubai.

In Übereinstimmung mit dem Netto-Null-Ziel der VAE für 2050 zielt die Entwicklung darauf ab, durch Umsetzung der Gold-LEED-Zertifizierungsanforderungen die höchsten Nachhaltigkeitsstandards zu erreichen.

Über Ithra Dubai

Ithra Dubai LLC, eine hundertprozentige Tochter der Investment Corporation of Dubai (ICD), entwickelt und verwaltet ein Portfolio wegweisender Immobilienprojekte in Dubai und in wichtigen internationalen Märkten. Die Projekte des Unternehmens sind darauf ausgerichtet, Vielfalt zu fördern, glückliche Gemeinschaften zu formen und vielen Menschen Wohlstand zu bringen. Ithra Dubai zielt auf Mischbebauungen in einem ehrgeizigen Maßstab ab, die Einzelhandels-, Gewerbe-, Wohn- und Freizeitkonzepte von Weltklasse umfassen.

www.onezaabeel.com

