DJ EUREX/DAX-Future kaum bewegt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen gegen 8.14 Uhr minimal um 8 auf 14.601 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.628 und das Tagestief bei 14.568 Punkten. Umgesetzt wurden rund 2.000 Kontrakte. Im Handel stellt man sich auf ein volatiles Seitwärtsgeschäft in einer eher engen Handelsspanne ein. Die Anleger dürften sich zurückhalten vor der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Donnerstag. Charttechnisch gilt es die Widerstandszone um 14.600 nachhaltig zu überwinden, um weiteres Aufwärtspotenzial zu eröffnen.

June 08, 2022 02:19 ET (06:19 GMT)

