Falkensee (ots) -Für einen erfolgreichen Schulstart präsentiert Pelikan seine bewährte griffix Familie 2022 in frischen Farben und neuem nachhaltigen Verpackungskonzept. Die ergonomisch durchdachten Produktlösungen mit besonderen Extras erleichtern den Kindern das Lernen von Anfang an und sorgen für jede Menge Spaß beim Schreiben, Malen, Basteln und Zeichnen. griffix bietet die ideale Grundausstattung für alle Schüler*innen im Alter von sechs bis neun Jahren - darauf ist Verlass! Die Produkte werden auf der Bildungsmesse Didacta 2022 vom 7. bis 11. Juni vorgestellt.Der Schulstart ist ein wichtiger Meilenstein im Leben aller Kinder und ihrer Eltern. Um ihn gebührend zu feiern und die Kreativität der Schulanfänger*innen von Beginn an optimal zu fördern, bietet Pelikan alles für den Schulzettel mit zuverlässiger Qualität und tollen Features. Die ergonomische griffix Familie wächst stetig und präsentiert sich 2022 noch farbenfroher. Aktuell besteht sie aus dem 4-stufigen Schreiblernsystem mit passenden Tintenpatronen, Minen, Anspitzern und Radierern, Schulschere in rund oder spitz, Schulzirkel sowie fünf Schulpinseln mit praktischem Pinselband. Alle griffix Produkte sind langlebig, ergänzen sich perfekt und bauen zum Teil sogar aufeinander auf, wie das gemeinsam mit Wissenschaftler*innen und Pädagog*innen entwickelte Schreiblernsystem.Das 4-stufige griffix Schreiblernsystem - ein ganzheitliches KonzeptSchreiben ist eine motorische Höchstleistung. Es zu erlernen, ist für Kinderhände mühevoll. Mit dem einzigartigen 4-stufigen griffix Schreiblernsystem von Pelikan wird der Prozess von Anfang an konsequent begleitet und gezielt unterstützt. Das ergonomische Design der Schreibgeräte fördert die richtige Handhaltung für lockeres und ermüdungsfreies Schreiben in jeder Lernphase - vom Wachsmaler über den Bleistift und Tintenschreiber bis hin zum Füller. Das Malen mit dem griffix Wachsmaler der Stufe 1 bereitet spielerisch auf die Schule vor. Danach führt der griffix Bleistift der Stufe 2 an das präzise Schreiben der ersten Buchstaben heran. Mit dem griffix Tintenschreiber der Stufe 3 und anschließend dem Füller der Stufe 4 ist das flüssige Schreiben dann ganz leicht. Der innovative, kindgerecht gestaltete Griff bleibt auch bei steigendem Anforderungsgrad des Schreibgerätes bis zur optimalen Schreibhaltung, dem sogenannten Zangengriff, konstant. So muss das Kind bei keinem Lernschritt umdenken. Das lachende griffix Gesicht zeigt dem Kind ab Stufe 2 die richtige Handhaltung. Mit griffix macht das Schreibenlernen Spaß!Die griffix Wachsmaler in acht leuchtenden Farben sind für insgesamt 6,89 Euro (UVP) im Handel erhältlich. Der griffix Druckbleistift, der griffix Tintenschreiber und der griffix Füller sind für Rechts- und Linkshänder ab sofort jeweils in vier neuen Trendfarbkombinationen ab 11,29 Euro (UVP) verfügbar. Passend zum Bleistift gibt es den griffix Anspitzer und Radierer für je 3,69 Euro (UVP) sowie Minensets ab 2,09 Euro (UVP). Für Tintenschreiber und Füller sind spezielle Tintenpatronensets ab 2,59 Euro (UVP) sowie Ersatzkappen ab 3,29 Euro (UVP) erhältlich. Die griffix Schreibgeräte sowie das Zubehör werden größtenteils in der eigenen Fertigung bei Hannover produziert. "Made in Germany - Made by Pelikan".griffix Schulscheren in rund und spitz - für dauerhaften SchneidespaßOb rund oder spitz, die griffix Schulscheren wurden extra für Grundschüler*innen entwickelt und überzeugen durch ihr leichtes Handling sowie eine lange Haltbarkeit. Für kleinere Kinder eignet sich die runde Schere besonders gut. Fühlen sie sich damit dann sicher, können sie anschließend für präziseres Schneiden die spitze Schere verwenden.Pelikan bietet mit der robusten Schulschere ein hochwertiges Qualitätsprodukt, das insbesondere die Feinmotorik bei Kindern fördert. Dank ihres ergonomischen Softgriffs liegen die Scheren angenehm in der Hand und ermöglichen komfortables Schneiden. Das lachende griffix Gesicht zeigt dem Schulkind an, ob es die Schere richtig hält. So wird das Schneiden schon für die Kleinsten zum Kinderspiel!Die runde griffix Schulschere für Rechts- und Linkshänder ist ab sofort in zwei und die spitze Variante sogar in drei angesagten Farbkombinationen zum attraktiven Preis von je 4,99 Euro (UVP) erhältlich.griffix Schulzirkel - der erste ergonomische Schulzirkel, der alles dabei hatNoch nie war der Einstieg in das Konstruieren so kinderleicht und komfortabel wie mit dem griffix Schulzirkel von Pelikan: eine rundum durchdachte Lösung mit cleveren Extras. Kindgerecht im Design, präzise und leicht im Handling ist er die perfekte Wahl für Geometrie-Anfänger. Der Clou: In seinem Inneren befinden sich Ersatzminen und ein Anspitzer. Für einen sicheren Transport des ergonomischen Zirkels sorgen die kompakte Länge und der integrierte Spitzenschutz. So kann der griffix Zirkel lose in der Federtasche aufbewahrt werden.Der ergonomische griffix Schulzirkel von Pelikan ist ab sofort neben Blau auch in der neuen Trendfarbe Sweet Berry für 13,59 Euro (UVP) im Handel erhältlich.griffix Schulpinsel - "Die 5 Richtigen für die Grundschule"Die griffix Schulpinsel mit synthetischen Haaren in Premium Qualität sind die optimale Ergänzung für das griffix Schreiblernsystem, denn Malen ist ein wichtiges Instrument, um die Feinmotorik der Kinderhand zu verbessern. Speziell auf die Bedürfnisse der Grundschüler*innen angepasst und für den Einsatz im Kunstunterricht perfektioniert, sorgen die Schulpinsel für jede Menge Malspaß. Genau wie alle anderen griffix Produkte unterstützen auch sie mit ihrer ergonomischen Dreikantform die richtige Handhaltung. Passend zu den "5 Richtigen für die Grundschule" gibt es das maßgeschneiderte, flexible Pinselband. Es befestigt die Pinsel kinderleicht am Farbmalkasten und sorgt im Handumdrehen für Ordnung. Beim Trocknen, Verstauen oder in der Anwendung ist das clevere Pinselband stets die perfekte Lösung.Die griffix Schulpinsel sind einzeln ab 2,89 Euro (UVP) im Handel erhältlich. "Die 5 Richtigen für die Grundschule" gibt es im Grundschul-Set für 13,49 Euro (UVP) oder als 3er-Schulstarter-Set für 8,39 Euro (UVP). Beide Sets werden inklusive gratis Pinselband angeboten.Das griffix Verpackungsdesign 2022 - Nachhaltigkeit steht im Vordergrundgriffix Produkte sind gemacht für die Generation von morgen und müssen sich neben einem starken Produktnutzen auch den Herausforderungen der Zukunft stellen. Hierzu zählt das Thema Nachhaltigkeit. Ab 2022 sollen alle griffix Verpackungen so ressourcenschonend wie möglich sein. Das heißt: weg von Kunststoff - hin zu FSC-zertifizierten Kartonverpackungen. Nicht nur hinsichtlich der Materialien geht Pelikan einen Schritt weiter nach vorn. Auch das neue, verbraucherfreundliche und emotional ansprechende Verpackungsdesign macht eine hervorragende Figur. Dabei sorgen das frische Farbkonzept und die sympathischen "griffix Freunde" für eine kindgerechte Ansprache.Die griffix Familie im HandelFür einen aufmerksamkeitsstarken Auftritt der griffix Familie am POS sorgen kompakte, attraktive Displays, umfangreiche Verkaufsmaterialien wie Stundenpläne, eine Familienbroschüre mit wichtigen Tipps zum Schulanfang, Dekorationsmaterial für Schaufenster und Teststationen zur Produktpräsentation. Außerdem steigern eine großangelegte Werbekampagne samt TV-Spot auf Disney Channel, gezieltes Influencer-Marketing und zielgruppengerechte PR-Kampagnen den Abverkauf im Handel. So macht Pelikan 2022 zum griffix Jahr!griffix - für einen cleveren Start!Mehr Qualitätsprodukte der Marke Pelikan unter www.pelikan.comÜber Pelikan:Kompetenz seit GenerationenÜber 180 Jahre Erfahrung und Wissen in Schreiben und Malen - das ist Pelikan. Generationen sind mit der Marke groß geworden. Im weltweiten Premiumsegment vereint Pelikan exzellente Qualität, richtungsweisende Innovationen und edukative Konzepte mit perfekter Funktionalität und klarer Formsprache. Auch in der Entwicklung ist Pelikan Vorreiter. In Zusammenarbeit mit Lehrer*innen und Wissenschaftler*innen entstehen Schulprodukte, die die motorische Entwicklung und Schreibpräzision des Kindes von Anfang an fördern. Pelikan im Internet:
www.pelikan.com und https://de-de.facebook.com/pelikan.de