Mainz (ots) -In Schönheitsprodukten verbirgt sich oft ein Chemiecocktail, der gesundheitsschädlich sein kann. Naturkosmetik verspricht dagegen ein reines Gewissen. Die "planet e."-Dokumentation "Fast Beauty. Die ungeschminkte Wahrheit über Kosmetik", zu sehen im ZDF am Sonntag, 12. Juni 2022, 15.45 Uhr, nimmt die Kosmetikbranche und ihre Produktionsbedingungen unter die Lupe. Der Film von Nera Smiljanic und Nina Kuhn ist ab Freitag, 10. Juni 2022, fünf Jahre lang in der ZDFmediathek zu finden.Kosmetikhersteller setzen beim Marketing oft auf Influencer, die die neuen Beauty-Trends präsentieren - meist ohne die Inhaltstoffe zu hinterfragen. Einen neuen Ansatz verfolgen dagegen sogenannte Skinfluencer. Sie klären im Netz über Inhaltsstoffe in Hautpflegeprodukten auf und enttarnen Marketingtricks. Für ein reines Gewissen scheint Naturkosmetik zu sorgen. Der Markt boomt, der Umsatz hat sich im vergangenen Jahrzehnt mehr als verdoppelt. Aber ist das wirklich die gesündere und nachhaltigere Alternative?Mehr als 1000 Kosmetik-Inhaltsstoffe sind in Deutschland verboten. Aber auch legale Stoffe können problematisch sein, wie beispielsweise das Mineral Mica, das für besonderen Glanz sorgt. Es kann durch natürliche Verunreinigung mit Schwermetallen belastet sein. Doch auch die Gewinnung des Minerals ist problematisch: Rund ein Drittel des Rohstoffes, der nach Europa geht, kommt aus Indien. Weil in den Bundesstaaten Jharkhand und Bihar der Abbau aus Naturschutzgründen verboten ist, werden die Minen illegal mit einfachstem Werkzeug ausgehoben. Immer wieder kommt es dabei zu tragischen Unfällen.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon 06131 - 701 6478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planete"planet e." in der ZDFmediathek: https://planete.zdf.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5242498