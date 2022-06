Vaduz (ots) -Da mit dem Ende des Schuljahrs 2021/2022 die aktuelle Mandatszeit ausläuft, hat die Regierung im Rahmen ihrer Sitzung vom Dienstag, 7. Juni 2022 die Unterrichtskommission der Berufsmaturitätsschule Liechtenstein neu bestellt.Gegenüber der auslaufenden Amtsperiode kommt es lediglich zu einer personellen Veränderung - dies allerdings an exponierter Stelle. Anstelle des bisherigen Vorsitzenden Daniel Miescher gehört für die Schuljahre 2022/2023 bis 2025/2026 neu Schulamtsvertreterin Eva Meirer (Vaduz) der Kommission an. Sie übernimmt im Zuge dessen auch die Funktion der Vorsitzenden.Die weiteren sechs Mitglieder der Unterrichtskommission der Berufsmaturitätsschule Liechtenstein haben sich allesamt für eine weitere Amtszeit zur Verfügung gestellt. Es sind dies Klaus Frick (Bludenz/A), Heinz Hafner (Winterthur/CH), Markus Jehle (Flirsch/A), Christina Vom Brocke (Eschen), Verena Widmaier (Zürich/CH) und Michael Wohlmuth (Bezau/A).Dem scheidenden Vorsitzenden Daniel Miescher dankt die Regierung für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Den neu- respektive wiederbestellten Mitgliedern dankt sie für ihre Bereitschaft, sich in der Kommission einzubringen und versieht sie für die Ausübung dieser Tätigkeit mit den besten Wünschen.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportStephan Jäger, GeneralsekretärT +423 236 76 83Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100890458