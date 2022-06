Die Aktie von BMW, Volkswagen und Mercedes-Benz haben sich im heutigen Tagesverlauf erholen können. BMW notiert gegen Mittag mittlerweile deutlich im Plus, Volkswagen und Mercedes-Benz haben das Vortagesniveau wieder erreicht. Am heutigen Mittwoch gab es Daten vom chinesischen Automarkt, der für die deutschen Autobauer von großer Bedeutung ist.Der chinesische Automarkt steht infolge der Lockdowns in China weiter deutlich unter Anspannung. Im Mai wurden 1,35 Millionen Pkw an die Endkunden ausgeliefert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...