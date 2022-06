Binnen eines Jahres soll das Photovoltaik-Kraftwerks ans Netz gebracht werden, allerdings steht die endgültige Baugenehmigung noch aus. Signal Iduna und die Finanztochter Hansainvest Real Assets erwarben den Solarpark für einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag, der auch für die Erprobung von Agri-Photovoltaik und die Erzeugung von grünem Wasserstoff genutzt werden soll.Rund 30 Kilometer südlich von Leipzig erfolgte am Mittwoch der Spatenstich für den das bislang größte Photovoltaik-Kraftwerk in Deutschland, wohl sogar in ganz Europa. Auf rund 500 Hektar zusammenhängender Flächen im ehemaligen ...

