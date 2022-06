Dortmund/Hamburg (ots) -- Fortschritte bei der Transformation und Zielgruppenorientierung sorgen 2021 für ein beschleunigtes Wachstum- Beitragseinnahmen steigen mehr als doppelt so schnell wie der Markt auf 6,3 Milliarden Euro (+3,4 Prozent)- Gesamtergebnis mit 856,1 Millionen Euro trotz höherer Schadenkosten nahezu auf Vorjahresniveau (- 2,0 Prozent)- Vertriebsergebnis um 2,3 Prozent gesteigertDurch Fortschritte bei der digitalen Transformation und die konsequente Ausrichtung auf Kundenwünsche hat die SIGNAL IDUNA Gruppe ihr Wachstum erneut beschleunigt. Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen im Jahr 2021 um 3,4 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,1 Milliarden Euro). Die SIGNAL IDUNA wuchs damit mehr als doppelt so schnell wie der deutsche Versicherungsmarkt. Das Vertriebsergebnis stieg in dem Zeitraum um 2,3 Prozent.Trotz höherer Schadenkosten blieb das Gesamtergebnis mit 856,1 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau. (Vorjahr: 873,7 Millionen Euro; - 2,0 Prozent)."Die erneut sehr erfreulichen Ergebnisse zeigen, dass unsere Strategie und der konsequente Weg, den wir mit unserer VISION2023 aufgezeigt haben, richtig ist", sagte Ulrich Leitermann, Vorsitzender der Vorstände der SIGNAL IDUNA, bei der Bilanz-Pressekonferenz am 8. Juni 2022: "Indem wir frühzeitig auf Digitalisierung, agile Arbeitsmethoden, Zielgruppen- und Kundenorientierung gesetzt haben, konnten wir unsere Kundinnen und Kunden auch während der Pandemie jederzeit optimal betreuen."Beim Schadenaufwand war das Jahr 2021 von mehreren Großschäden geprägt. Allein die Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021 durch Unwettertief "Bernd" führten zu einem Schadenaufwand von rund 250 Millionen Euro und einer Ergebnisbelastung von etwa 33 Millionen Euro. Insgesamt stiegen die Bruttoaufwendungen der SIGNAL IDUNA Gruppe für Versicherungsfälle um 6,4 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 5,0 Milliarden Euro).Die von der SIGNAL IDUNA verwalteten Vermögensanlagen stiegen 2021 erstmals auf einen dreistelligen Euro-Milliardenbetrag. Die Assets under Management (einschließlich der Finanztöchter) wuchsen um 10,9 Prozent auf 102,9 Milliarden Euro (Vorjahr: 92,8 Milliarden Euro). Darin enthalten sind rund 53,8 Milliarden Euro Kapitalanlagen der deutschen Versicherungsunternehmen, die eine Nettoverzinsung von 3,1 Prozent erzielten.Die SIGNAL IDUNA Gruppe beschäftigte im Inland zum Jahresende des letzten Jahres 10.673 Mitarbeitende (+2,0 Prozent). Darin enthalten sind 2.896 selbstständige Außendienstpartnerinnen und Außendienstpartner sowie 331 Auszubildende.Trotz des Rekordergebnisses im Vertrieb im Jahr 2020 wurde das Vertriebsergebnis erneut gesteigert. Fundament dieser Steigerung ist die konsequente Weiterbildung in digitaler Methodenkompetenz und der weitere Ausbau der Zielgruppenagenturen sowie der Agenturausbau insgesamt.Für das Jahr 2022 verzeichnete die SIGNAL IDUNA Gruppe einen positiven Start. Im ersten Quartal 2022 stiegen die Beitragseinnahmen um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Das Vertriebsergebnis erhöhte sich trotz des sehr guten 1. Quartals im Jahr 2021 im ersten Quartal dieses Jahrs nochmals leicht. Die konsequente Umsetzung der Omnikanalstrategie in diesem Jahr soll die guten Vertriebsergebnisse absichern.Fortschritte erzielte die SIGNAL IDUNA auch bei der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Ein Meilenstein war die Neugründung der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG, die als erste Gesellschaft der Gruppe komplett auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Die SIGNAL IDUNA Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 als Unternehmen und bis 2040 auch mit dem Kapitalanlageportfolio komplett klimaneutral zu werden. Neben einem aktiven Klima- und Ressourcenschutz setzt das Unternehmen im Rahmen einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie auf eine langfristige, nachhaltige Kapitalanlage, auf gesellschaftliches Engagement sowie eine nachhaltige Unternehmensführung.Seit dem Start von VISION2023 im Jahr 2018 setzt die SIGNAL IDUNA Gruppe auf digitale Transformation, Service Excellence und eine konsequente Ausrichtung auf Kundenanliegen. Diesen erfolgreichen Transformations- und Digitalisierungsprozess stärkt das Unternehmen durch die Schaffung eines neuen Vorstandsressort für die Themen "Kunde, Service und Transformation" zum 1. Juli 2022. Mit dem neuen Ressortzuschnitt werden die Transformation und die Ausrichtungen entlang der Kundenanliegen, die in den vergangenen Jahren zu einem beschleunigten Wachstum der Gruppe geführt haben, langfristig in der Unternehmensorganisation verankert."Trotz der aktuellen Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie und die dadurch gestörten globalen Lieferketten erwarten wir auch in diesem Jahr eine positive Geschäftsentwicklung der SIGNAL IDUNA Gruppe", sagte Leitermann mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2022. "Indem wir frühzeitig die digitale Transformation angestoßen haben und die Zielgruppen- und Kundenorientierung überall im Unternehmen verankern, sind wir heute sehr gut aufgestellt. Neben einem profitablen, nachhaltigen Wachstum haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden konsequent weiter zu steigern."KrankenversicherungIn der Krankenversicherung stiegen die gebuchten Bruttobeiträge gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Prozent auf 3,14 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,1 Milliarden Euro). Auch die Leistungsausgaben stiegen im Geschäftsjahr 2021. Erhöhte Behandlungskosten bei Corona-Intensivpatienten sowie Sonderzahlungen der PKV standen reduzierte Leistungszahlungen zum Beispiel aufgrund einer geringeren Anzahl an Arztbesuchen, verschobener Operationen etc. gegenüber. Insgesamt stiegen die Brutto-Aufwendungen für Versicherungsfälle auf 2,49 Mrd. Euro.Die Nettoverzinsung in der Kapitalanlage der Krankenversicherung betrug 3,1 Prozent und lag damit weiterhin über dem vorläufigen Marktdurchschnitt.Der Rohüberschuss ist 2021 mit 585,3 Millionen Euro niedriger ausgefallen als im Vorjahr (678,0 Millionen Euro), liegt jedoch deutlich über den Werten der Jahre vor 2020. Aus dem Überschuss kommen 518,3 Millionen Euro direkt den Versicherungsnehmern zu gute. Die Zuführungsquote bei der Rückstellung für Beitragsrückerstattung lag mit 14,9 Prozent deutlich über dem vorläufigen Marktdurchschnitt (13,5 Prozent).Die versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote ist leicht rückläufig, sie liegt aber ebenfalls deutlich über den Werten der Jahre vor 2020 und führt erneut zu einer hohen Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung. Dadurch kann SIGNAL IDUNA Kranken auch in den nächsten Jahren ausreichend Mittel zur Limitierung von Beitragsanpassungen und für die Bar-Beitragsrückerstattung einsetzen.In der Krankenversicherung verzeichnete SIGNAL IDUNA einen Zuwachs von 1.460 Vollversicherten - während die Branche mit Bestandsverlusten konfrontiert war. Insbesondere die Beihilfeversicherung entwickelte sich positiv. Hier konnte der Bestand um 2 Prozent auf über 265.100 Personen ausgebaut werden.In der Zusatzversicherung kamen rund 42.500 Personen neu hinzu. Der Gesamtbestand hier sank jedoch leicht um 0,7 Prozent auf etwas über 1,8 Millionen Personen.In der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung ist es dem Vertrieb gelungen, das Geschäft in der betrieblichen Krankenversicherung um 70,8 Prozent zu steigern und im Saldo über 3.500 versicherte Personen (Stand 31.12.2021) für sich zu gewinnen.Die SIGNAL IDUNA Krankenversicherung entwickelt sich zum smarten Lösungsanbieter (unter anderem über Telemedizin mit KRY, Spezialistensuche mit BetterDoc, Pilot mit der Physiotherapie-App eCovery), der sein Angebot konsequent an den Bedarfen der Versicherten ausrichtet. Kunden können zusätzlich zu dem bereits vorhandenen, umfassenden Leistungsspektrum ein wachsendes Portfolio digitaler Services nutzen, um ihre Gesundheit digital zu organisieren und zu verbessern.Auch im Jahr 2021 hat SIGNAL IDUNA leistungsfreien Kunden eine Bar-Beitragsrückerstattung gewährt. Zu diesem Zweck wurden etwa 124 Millionen Euro an die Kunden ausgezahlt.Die Beitragsanpassungen zum 1. Januar 2022 betrafen in der Vollversicherung der SIGNAL IDUNA Kranken etwa 247.000 Personen und in der Zusatzversicherung 485.000 Personen. Die durchschnittliche Beitragsanpassung für die vergangenen zehn Jahre beträgt im Gesamtbestand 1,62 Prozent (ohne Berücksichtigung der verbandseinheitlichen Tarife) und in der Vollversicherung 2,20 Prozent.KompositversicherungDie gebuchten Bruttobeiträge des direkten Geschäfts aller Kompositversicherungsgesellschaften (inklusive Ausland) stiegen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 4,7 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro(2020: 1,66 Milliarden Euro). Die Inlandsgesellschaften wuchsen um 5,0 Prozent und erzielten eine Beitragseinnahme von 1,50 Milliarden Euro. Damit liegt das Wachstum deutlich über dem Marktdurchschnitt von 2,4 Prozent.Die Aufwendungen für Versicherungsfälle stiegen insgesamt (Inland) um 24,7 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro an. Die Schadenkostenquote (Combined Ratio) erhöhte sich von dem guten Vorjahreswert (93,9 Prozent) auf 106,8 Prozent. Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen belief sich auf 2,9 Prozent.2021 haben die deutschen Versicherer das höchste Schadenaufkommen ihrer Geschichte verzeichnet. Hierfür war das Extremwetterereignis "Bernd" verantwortlich, das vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für hohe Schäden sorgte. Allein bei SIGNAL IDUNA liefen in diesem Zusammenhang Schäden von rund 250 Millionen Euro auf.Das herausragende Schadenereignis des laufenden Jahres ist bisher die Sturmserie vom Februar. SIGNAL IDUNA geht hier von rund 23.000 Schäden mit einem Schadenaufwand von insgesamt etwa 35 Millionen Euro aus. Damit reiht sich die Orkanserie gleich hinter dem bisher schwersten Sturmereignis "Kyrill" vom Januar 2007 ein.Mikromobilität ist inzwischen fester Bestandteil der Konzepte zu nachhaltigen und zukunftsgerichteten Verkehrslösungen. SIGNAL IDUNA ist in Deutschland Marktführer bei der Versicherung von E-Scootern. Mit dem Mobilitätsanbieter Bolt, dessen grüne E-Scooter-Flotte aus 50.000 Scootern besteht und bei uns versichert ist, haben wir gemeinsam eine Unfallversicherung für die Nutzerinnen und Nutzer entwickelt.Mit der signals Venture Capital Portfolio Firma Vay starten wir gerade in Hamburg einen Piloten zum teleoperierten Fahren, bei dem Vay Fahrzeuge von SIGNAL IDUNA versichert sind. Im Anschluss soll Vay sukzessive in weitere Städte ausgerollt werden und somit auch die Partnerschaft ausgeweitet werden. Aufgrund der noch bestehenden technischen und regulatorischen Hürden des autonomen Fahrens setzt Vay auf Telefahrerinnen und -fahrer. Sie sind zertifiziert und speziell ausgebildet. Die Telefahrerinnen und -fahrer steuern das Fahrzeug über Telefahrstationen, die nach Standards der Automobilindustrie entwickelt sind und mit Lenkrad, Pedalen und weiteren zum Fahren benötigten Funktionen ausgestattet sind. Über Bildschirme sowie Mikrofone und Kopfhörer nehmen Sie das Verkehrsgeschehen wahr.LebensversicherungDie gebuchten Bruttobeiträge aller Lebensversicherungsgesellschaften (inklusive Ausland) wuchsen 2021 um 3,7 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Die gebuchten laufenden Bruttobeiträge wuchsen um 2,0 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.Die SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. erreichte 2021 im Neugeschäft, gemessen in laufendem Beitrag, gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 3,0 Millionen Euro bzw. 2,9 Prozent auf 106,6 Millionen Euro. Damit erzielte das Unternehmen das höchste Neugeschäft seit 2005. Der Erfolg ist insbesondere zurückzuführen auf ein weiteres Wachstum im Segment Einkommensschutz sowie eine spürbare Erholung bei der betrieblichen Altersvorsorge nach einem durch Corona bedingten Einbruch im Vorjahr.Die gebuchten Bruttobeiträge des Unternehmens stiegen 2021 um 3,6 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen belief sich auf 3,4 Prozent.Der Rohüberschuss ist gegenüber dem Vorjahr um 93,5 Millionen Euro auf 209,9 Millionen Euro gestiegen. Von diesem Überschuss wurden 98,6 Prozent (Vorjahr: 95,7 Prozent) für die Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) und für die Direktgutschrift an die Kunden verwendet. Dadurch erhöhte sich die freie RfB um 94 Millionen Euro. Die Kapitalanlagen stiegen um 0,3 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro.Die gebuchten Bruttobeiträge der SIGNAL IDUNA Pensionskasse AG gingen 2021 um 1,2 Prozent auf 106,8 Millionen Euro zurück (Vorjahr: 108,2 Millionen Euro). Das Neugeschäft, gemessen in laufendem Beitrag, sank um 1,8 Prozent auf 8,9 Millionen Euro (Vorjahr: 9,1 Millionen Euro). Der Marktanteil im Neugeschäft gegen laufenden Beitrag erhöhte sich auf 20,9 Prozent.Auslands- und FinanztöchterDie ausländischen Erstversicherungsunternehmen der SIGNAL IDUNA sind 2021 trotz eines schwierigen Umfelds erneut gewachsen: Die gebuchten Prämien stiegen auf 167 Millionen Euro (2020: 152 Millionen Euro).Die SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. in Ungarn konnte ihre gebuchten Prämien auf 115 Millionen Euro steigern (2020: 107 Millionen Euro). Wachstumstreiber waren sowohl die fondsgebundene Lebensversicherung als auch die Nicht-Lebensparten.Bei der rumänischen SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. (SIRO) stiegen die gebuchten Beiträge von 26,7 auf 28,7 Millionen Euro. Das Unternehmen ist weiterhin Marktführer in der betrieblichen Krankenversicherung in Rumänien. Die SIGNAL IDUNA in Rumänien hat im Mai 2021 mit der ERGO Gruppe den Erwerb der rumänischen Tochtergesellschaften der ERGO vereinbart. Die Zustimmungen der lokalen Wettbewerbsbehörde und der Versicherungsaufsicht liegen seit kurzem vor.Die polnischen Erstversicherungsgesellschaften der SIGNAL IDUNA haben nach einem starken Prämieneinbruch im ersten CORONA-Jahr 2020 im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder ein deutlichen Prämienplus verzeichnen können. Die gebuchten Beiträge wuchsen auf 23,1 Millionen Euro (2020: 18,6 Millionen Euro).Erneut erfolgreich entwickelten sich die Finanztöchter der SIGNAL IDUNA Gruppe.Die SIGNAL IDUNA Bauspar AG erzielte 2021 mit 465 Millionen Euro neu abgeschlossener Bausparsumme (Vorjahr: 474 Millionen Euro) in Anbetracht der anhaltenden Pandemie ein zufriedenstellendes Ergebnis. Das angenommene Baufinanzierungsgeschäft konnte mit 1,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 955,6 Millionen Euro) erfreulich gesteigert werden.Die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH (SIAM) erzielte im Geschäftsjahr 2021 mit 39,7 Millionen Euro ein um 0,4 Millionen Euro bzw. 1,1 Prozent höheres Jahresergebnis als im Vorjahr (39,3 Millionen Euro). Im Geschäftsfeld "Portfoliomanagement" erwirtschaftete die SIAM ein Provisionsergebnis in Höhe von 52,4 Millionen Euro (Vorjahr: 49,9 Millionen Euro). Grundlage war der erneute Anstieg des verwalteten Vermögens auf rund 47,5 Milliarden Euro (Vorjahr: 46,1 Milliarden Euro). Im Geschäftsfeld "Vertrieb und Service Finanzprodukte" wurde das Provisionsergebnis leicht gesteigert und lag bei 8,4 Millionen Euro.Das Bankhaus DONNER & REUSCHEL hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Ergebnis von rund 17 Millionen Euro vor Steuern sehr erfolgreich abgeschlossen. Das Zinsergebnis konnte um 10 Millionen Euro auf 63 Millionen Euro gesteigert werden, das Provisionsergebnis um 9,5 Millionen Euro auf 79,5 Millionen Euro. Die Bilanzsumme liegt mit 6,8 Milliarden Euro deutlich über dem Vorjahr (5,9 Milliarden Euro).Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH baute auch im Jahr 2021 die Verwaltung ihrer Assets spürbar aus. Das administrierte Bruttofondsvermögen stieg im Jahresvergleich von 46,6 Milliarden Euro auf 55 Milliarden Euro und damit um rund 18 Prozent. Das Nettofondsvermögen kletterte gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent von 42,7 Milliarden Euro auf 49,4 Milliarden Euro. Die SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH (SISI) konnte im Geschäftsjahr 2021 den Jahresüberschuss um 108,9 Millionen Euro auf 212,3 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln. Die Bilanzsumme erhöhte sich leicht auf 1,4 Milliarden Euro (Vorjahr 1,3 Milliarden Euro).