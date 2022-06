Die Erste Asset Management GmbH, eine Tochter der Erste Group Bank AG, startet einen Private Equity Dachfonds. Ein First Closing des "Erste Diversified Private Equity I" bei 80 Mio. Euro wurde abgeschlossen, bis zu 150 Mio. Euro sollen geraised werden. Zu den initialen Investor:innen des Dachfonds zählen bislang Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften aus dem In- und Ausland und die Erste Group als Ankerinvestor. Auch die ersten Investments wurden bereits getätigt, und zwar in die Venture Capital/Wachstums-Fonds Speedinvest und 3TS Capital Partners. Der Investmentfokus des Dachfonds liegt auf zentraleuropäischen Venture Capital und Private Equity Fonds, die in wachstumsstarke Klein- und Mittelbetriebe investieren. Konkret wird es sich dabei um sogenannte Buyout- ...

